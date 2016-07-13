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Кировская область присоединилась к Всероссийской акции "Подари мне жизнь!"

Вчера, 15:12 | Просмотров: 121 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Кировская область присоединилась к Всероссийской акции "Подари мне жизнь!" В женских консультациях региона проходят Дни открытых дверей, где врачи и психологи рассказывают об особенностях женского здоровья.

Число абортов в России по-прежнему остается одним из самых высоких в мире. В Кировской области их количество за последние годы снизилось в полтора раза, но ситуация остается напряженной. В женской консультации № 2 после разговора с психологом каждая седьмая кировчанка готова отказаться от прерывания беременности и родить малыша.

Кировская область присоединилась к Всероссийской акции "Подари мне жизнь!"ЮЛИЯ МИЛЮТИНА, МЕДИЦИНСКИЙ ПСИХОЛОГ:
«Мы постоянно контактируем с этими женщинами, держим их в поле зрения и делаем выводы, что после того, как они принимают такое решение - сохранить беременность, они об этом не жалеют, и представляют с трудом, как же мы могли думать даже прервать беременность и лишиться такого женского счастья».

Аборты, как правило, являются основной причиной бесплодия. Вред наносится гормональной системе женщины, страдают ее нервная и эндокринная функции. Причем, не только после хирургического вмешательства, но и в результате современного - медикаментозного - способа прерывания беременности.

Кировская область присоединилась к Всероссийской акции "Подари мне жизнь!"ЕКАТЕРИНА ВОЖЕГОВА, ВРАЧ АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ:
«Эффективность не настолько высока, чтобы получилось с первого раза, бывает так, что аборт был сделан, но не до конца, и приходится выполнять классическим методом, получается два аборта, бывает, после медикаментозного аборта беременность вовсе не прерывается, и женщина решает рожать, но так как эти препараты оказывают плохое действие на плод, в 25% случаев детки рождаются с пороками развития».

Акция «Подари мне жизнь!» в медучреждениях региона будет проходить с 10 по 14 июля. С лекциями выступят врачи, психологи, юристы, и социальные работники. Во время дней открытых дверей женщины могут обратиться за помощью, узнать о способах контрацепции, последствиях прерывания беременности и при необходимости посетить кризисный центр.


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