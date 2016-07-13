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Кировская область присоединилась к Всероссийской акции "Подари мне жизнь!" В женских консультациях региона проходят Дни открытых дверей, где врачи и психологи рассказывают об особенностях женского здоровья.Число абортов в России по-прежнему остается одним из самых высоких в мире. В Кировской области их количество за последние годы снизилось в полтора раза, но ситуация остается напряженной. В женской консультации № 2 после разговора с психологом каждая седьмая кировчанка готова отказаться от прерывания беременности и родить малыша.Аборты, как правило, являются основной причиной бесплодия. Вред наносится гормональной системе женщины, страдают ее нервная и эндокринная функции. Причем, не только после хирургического вмешательства, но и в результате современного - медикаментозного - способа прерывания беременности.Акция «Подари мне жизнь!» в медучреждениях региона будет проходить с 10 по 14 июля. С лекциями выступят врачи, психологи, юристы, и социальные работники. Во время дней открытых дверей женщины могут обратиться за помощью, узнать о способах контрацепции, последствиях прерывания беременности и при необходимости посетить кризисный центр.