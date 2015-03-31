В МФЦ "Мои документы" началась реализация программы "Доступная среда"

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«Центр "Мои документы" в Оричах стал победителем в 2016 году Всероссийского конкурса "Лучший МФЦ страны". Еще тут успешно реализуется подпрограмма "Доступная среда"».

«Мы создаем благоприятный климат в нашем офисе. Инвалиды, мамочки с детьми у нас проходят без очереди. За минимальный срок грамотно оказываем услуги».

«Наш территориальный отдел оборудован специальными туалетными кабинами с кнопками вызова. В это время сотрудник уже идет к клиенту. Еще кабины оснащены такими кнопками внутри».

«Наши туалетные кабины оборудованы специальным зеркалом, чтобы наши посетители могли следить за своим внешним видом легко и непринужденно».

«На сегодня "Доступная среда" реализована в 45 МФЦ региона, но работы продолжаются, потому что новые требования по "Доступной среде"».

«Наш МФЦ оборудован специальной машиной для граждан с проблемами по зрению. Здесь можно получить данные обо всех услугах центра или записаться на бесплатные компьютерные курсы».

В многофункциональных центрах "Мои документы" началась реализация программы "Доступная среда". Маломобильные граждане получают возможность воспользоваться госуслугами наравне с остальными.Вход в здание оснащен пандусами, поручнями, имеется "кнопка вызова" персонала, сигнал которой поступает на ресепшен администратору. Комфортные условия центра уже успели оценить местные пенсионеры.Обслуживание во всех центрах "Мои документы" на современном уровне. Комфортные залы ожидания, электронная очередь, квалифицированные и грамотные специалисты. Александра работает в МФЦ по Ленинскому району Кирова почти 2 года. Отмечает, что в последнее время центр госуслуг наиболее приспособлен к работе с инвалидами. Например, недавно появилось оборудование для слабовидящих граждан, оно позволяет увеличить текст в тридцать раз.Сейчас во всех центрах "Мои документы" Кировской области создана безбарьерная среда.Площадь санузла позволяет маневрировать на кресле-коляске, возле унитаза имеются откидные поручни. Раковина оборудована специальным удобным смесителем и зеркалом, с изменяющимся углом наклона.Вот уже четвертый год центры "Мои документы" обеспечивают эффективное взаимодействие между гражданами и органами власти в одном месте для всех групп населения, в том числе для инвалидов, мам с колясками и людей пожилого возраста.В 2017 году в рамках подпрограммы "Доступная среда" в центрах "Мои Документы" планируется установить знаки парковки для инвалидов, а также доработать входную группу МФЦ в Кирово-Чепецке.Любого заявителя, обладающего ограниченными возможностями по здоровью или передвижению, готовы встретить и помочь оформить в Многофункциональных центрах все необходимые документы.Многофункциональные центры - это удобные и современные учреждения, в которых можно в режиме "одного окна" получить различные государственные услуги. И очень важно, что с помощью подпрограммы "Доступная среда" возможностями МФЦ может воспользоваться абсолютно каждый. Ведь, как показывает статистика, людей, имеющих ограниченные возможности и испытывающих трудности в передвижении и ориентации намного больше, чем зарегистрировано. К ним относятся три категории инвалидов, престарелые граждане и мамы с детскими колясками. Поэтому центрах "Мои Документы" Кировской области создана доступная социальная инфраструктура для таких граждан, позволяющая преодолеть психологические барьеры.