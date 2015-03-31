В МФЦ "Мои документы" началась реализация программы "Доступная среда"
Вчера, 15:14 | Просмотров: 164 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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«Центр "Мои документы" в Оричах стал победителем в 2016 году Всероссийского конкурса "Лучший МФЦ страны". Еще тут успешно реализуется подпрограмма "Доступная среда"».
ИЗОЛЬДА ГАЛИМУЛЛИНА, ЖИТЕЛЬНИЦА П. ОРИЧИ:
«Я, кстати, председатель совета ветеранов п. Оричи. Для моих ветеранов это очень здорово: все в одном месте. Так что всем очень нравится МФЦ».
АЛЕКСАНД БИЗЯЕВ, НАЧАЛЬНИК ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА МФЦ В ОРИЧЕВСКОМ РАЙОНЕ:
«У нас 5 окон, оказываем более 180 государственных и муниципальных услуг. Особо пользуются популярностью налоговые услуги и многие другие».
Обслуживание во всех центрах "Мои документы" на современном уровне. Комфортные залы ожидания, электронная очередь, квалифицированные и грамотные специалисты. Александра работает в МФЦ по Ленинскому району Кирова почти 2 года. Отмечает, что в последнее время центр госуслуг наиболее приспособлен к работе с инвалидами. Например, недавно появилось оборудование для слабовидящих граждан, оно позволяет увеличить текст в тридцать раз.
АЛЕКСАНДРА ЗАХАРОВА, ЭКСПЕРТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА МФЦ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ Г. КИРОВА:
«Мы создаем благоприятный климат в нашем офисе. Инвалиды, мамочки с детьми у нас проходят без очереди. За минимальный срок грамотно оказываем услуги».
СЕРГЕЙ ГУЩИН, И.О. НАЧАЛЬНИКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА МФЦ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ Г. КИРОВА:
«Наш территориальный отдел оборудован специальными туалетными кабинами с кнопками вызова. В это время сотрудник уже идет к клиенту. Еще кабины оснащены такими кнопками внутри».
СЕРГЕЙ ГУЩИН, И.О. НАЧАЛЬНИКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА МФЦ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ Г. КИРОВА:
«Наши туалетные кабины оборудованы специальным зеркалом, чтобы наши посетители могли следить за своим внешним видом легко и непринужденно».
СЕРГЕЙ ГУЩИН, И.О. НАЧАЛЬНИКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА МФЦ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ Г. КИРОВА:
«На протяжении 2017 года к нам обратилось около 70 тысяч граждан с ограниченными возможностями, это существенный показатель. Мы считаем, что создание безбарьерной среды - активное средство социализации граждан по включению их в общественные процессы и культурно-массовые мероприятия».
В 2017 году в рамках подпрограммы "Доступная среда" в центрах "Мои Документы" планируется установить знаки парковки для инвалидов, а также доработать входную группу МФЦ в Кирово-Чепецке.
ВЛАДИМИР ТИХОНОВ, ДИРЕКТОР КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ МФЦ:
«На сегодня "Доступная среда" реализована в 45 МФЦ региона, но работы продолжаются, потому что новые требования по "Доступной среде"».
СЕРГЕЙ ГУЩИН, И.О. НАЧАЛЬНИКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА МФЦ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ Г. КИРОВА:
«Наш МФЦ оборудован специальной машиной для граждан с проблемами по зрению. Здесь можно получить данные обо всех услугах центра или записаться на бесплатные компьютерные курсы».
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