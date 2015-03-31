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В МФЦ "Мои документы" началась реализация программы "Доступная среда"

Вчера, 15:14 | Просмотров: 164 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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В многофункциональных центрах "Мои документы" началась реализация программы "Доступная среда". Маломобильные граждане получают возможность воспользоваться госуслугами наравне с остальными.
 
 
В МФЦ "Мои документы" началась реализация программы "Доступная среда"АНАСТАСИЯ КЕТЬКО, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Центр "Мои документы" в Оричах стал победителем в 2016 году Всероссийского конкурса "Лучший МФЦ страны". Еще тут успешно реализуется подпрограмма "Доступная среда"».
 
 
Вход в здание оснащен пандусами, поручнями, имеется "кнопка вызова" персонала, сигнал которой поступает на ресепшен администратору. Комфортные условия центра уже успели оценить местные пенсионеры.

В МФЦ "Мои документы" началась реализация программы "Доступная среда"ИЗОЛЬДА ГАЛИМУЛЛИНА, ЖИТЕЛЬНИЦА П. ОРИЧИ:
«Я, кстати, председатель совета ветеранов п. Оричи. Для моих ветеранов это очень здорово: все в одном месте. Так что всем очень нравится МФЦ».

В МФЦ "Мои документы" началась реализация программы "Доступная среда"АЛЕКСАНД БИЗЯЕВ, НАЧАЛЬНИК ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА МФЦ В ОРИЧЕВСКОМ РАЙОНЕ:
«У нас 5 окон, оказываем более 180 государственных и муниципальных услуг. Особо пользуются популярностью налоговые услуги и многие другие».

Обслуживание во всех центрах "Мои документы" на современном уровне. Комфортные залы ожидания, электронная очередь, квалифицированные и грамотные специалисты. Александра работает в МФЦ по Ленинскому району Кирова почти 2 года. Отмечает, что в последнее время центр госуслуг наиболее приспособлен к работе с инвалидами. Например, недавно появилось оборудование для слабовидящих граждан, оно позволяет увеличить текст в тридцать раз.

В МФЦ "Мои документы" началась реализация программы "Доступная среда"АЛЕКСАНДРА ЗАХАРОВА, ЭКСПЕРТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА МФЦ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ Г. КИРОВА:
«Мы создаем благоприятный климат в нашем офисе. Инвалиды, мамочки с детьми у нас проходят без очереди. За минимальный срок грамотно оказываем услуги».
 
 
Сейчас во всех центрах "Мои документы" Кировской области создана безбарьерная среда.

В МФЦ "Мои документы" началась реализация программы "Доступная среда"СЕРГЕЙ ГУЩИН, И.О. НАЧАЛЬНИКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА МФЦ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ Г. КИРОВА:
«Наш территориальный отдел оборудован специальными туалетными кабинами с кнопками вызова. В это время сотрудник уже идет к клиенту. Еще кабины оснащены такими кнопками внутри».
 
 
Площадь санузла позволяет маневрировать на кресле-коляске, возле унитаза имеются откидные поручни. Раковина оборудована специальным удобным смесителем и зеркалом, с изменяющимся углом наклона.

СЕРГЕЙ ГУЩИН, И.О. НАЧАЛЬНИКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА МФЦ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ Г. КИРОВА:
«Наши туалетные кабины оборудованы специальным зеркалом, чтобы наши посетители могли следить за своим внешним видом легко и непринужденно».
 
 
Вот уже четвертый год центры "Мои документы" обеспечивают эффективное взаимодействие между гражданами и органами власти в одном месте для всех групп населения, в том числе для инвалидов, мам с колясками и людей пожилого возраста.

СЕРГЕЙ ГУЩИН, И.О. НАЧАЛЬНИКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА МФЦ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ Г. КИРОВА:
«На протяжении 2017 года к нам обратилось около 70 тысяч граждан с ограниченными возможностями, это существенный показатель. Мы считаем, что создание безбарьерной среды - активное средство социализации граждан по включению их в общественные процессы и культурно-массовые мероприятия».

В 2017 году в рамках подпрограммы "Доступная среда" в центрах "Мои Документы" планируется установить знаки парковки для инвалидов, а также доработать входную группу МФЦ в Кирово-Чепецке.

В МФЦ "Мои документы" началась реализация программы "Доступная среда"ВЛАДИМИР ТИХОНОВ, ДИРЕКТОР КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ МФЦ:
«На сегодня "Доступная среда" реализована в 45 МФЦ региона, но работы продолжаются, потому что новые требования по "Доступной среде"».
 
 
Любого заявителя, обладающего ограниченными возможностями по здоровью или передвижению, готовы встретить и помочь оформить в Многофункциональных центрах все необходимые документы.

СЕРГЕЙ ГУЩИН, И.О. НАЧАЛЬНИКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА МФЦ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ Г. КИРОВА:
«Наш МФЦ оборудован специальной машиной для граждан с проблемами по зрению. Здесь можно получить данные обо всех услугах центра или записаться на бесплатные компьютерные курсы».
 
 
Многофункциональные центры - это удобные и современные учреждения, в которых можно в режиме "одного окна" получить различные государственные услуги. И очень важно, что с помощью подпрограммы "Доступная среда" возможностями МФЦ может воспользоваться абсолютно каждый. Ведь, как показывает статистика, людей, имеющих ограниченные возможности и испытывающих трудности в передвижении и ориентации намного больше, чем зарегистрировано. К ним относятся три категории инвалидов, престарелые граждане и мамы с детскими колясками. Поэтому центрах "Мои Документы" Кировской области создана доступная социальная инфраструктура для таких граждан, позволяющая преодолеть психологические барьеры.


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