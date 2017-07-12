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В Кирове началась реализация большой программы по обновлению зеленых зон. В Кирове спилят более двух тысяч старых больных деревьев, которые становятся опасны во время сильного ветра и грозы.Старый сухой тополь навис над двухэтажным деревянным домом и тротуаров. Ежедневно под ним проходят десятки местных жителей. На улице Лесозаводской в ближайшие дни планируется срубить два дерева.На улице Лесозаводской работы будут идти в течение двух дней. Отметим, в этом году уже было вырублено более семи сотен сухих и больных деревьев.Несмотря на вырубку, деревьев в областном центре станет больше.Отметим, что городские власти рубят деревья только на своей земле. Если сухое растение находится на придомовой территории, избавиться от него должна управляющая компания.