В Кирове спилят более двух тысяч старых больных деревьев
Сегодня, 10:31 | Просмотров: 100 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Старый сухой тополь навис над двухэтажным деревянным домом и тротуаров. Ежедневно под ним проходят десятки местных жителей. На улице Лесозаводской в ближайшие дни планируется срубить два дерева.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Чтобы избавиться от дерева необходимо потратить от 3х до 16-ти тысяч рублей. Сегодня здесь в Вересниках как раз самый дорогой вариант. Вначале нужно оплатить работу вышки, да и сама работа идет в несколько этапов. Сначала спиливается крона, сучки, а затем уже сам ствол».
На улице Лесозаводской работы будут идти в течение двух дней. Отметим, в этом году уже было вырублено более семи сотен сухих и больных деревьев.
ОЛЕГ СЕМАКОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТРАНСПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Четко разработан порядок уборки вот таких аварийных деревьев по обращению граждан, организаций. Поступает заявление или в управление благоустройства или в дирекцию зеленого хозяйства. Создана определенная комиссия, которая выезжает на место, производит оценку».
Несмотря на вырубку, деревьев в областном центре станет больше.
ОЛЕГ СЕМАКОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТРАНСПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«В обязательном порядке, это в соответствии с законом об экологии, два дерева сносятся, в парковой зоне дирекция зеленого хозяйства в обязательном порядке высаживает, но уже больше двух деревьев. Могут и 3 высадить и 4. Это в обязательном порядке».
Отметим, что городские власти рубят деревья только на своей земле. Если сухое растение находится на придомовой территории, избавиться от него должна управляющая компания.
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