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На улицах Кирова появилось более пяти миллионов цветов

Сегодня, 10:39 | Просмотров: 96 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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С каждым годом количество клумб в областном центре города становится больше. На сегодняшний день на кировских улицах высажено около пяти миллионов цветов. Как преображается город?

На сегодня цветниками и клумбами оформлено более 94-х тысяч квадратных метров городских площадей и высажено порядка пяти миллионов цветов. Сделано это силами организаций, предприятий, а также активно подключились и жители города. Цветами украшены тысячи дворов. Вместе с тем бывают случаи, когда недобросовестные граждане выкапывают или срезают посаженные цветы. Поэтому приходится заново проводить посадочные работы.

На улицах Кирова появилось более пяти миллионов цветовМИХАИЛ КОНЫШЕВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«По темпам «цветочных работ» лидирует Октябрьский район – здесь общая площадь, засаженная цветами, почти в 3 раза превышает уровень прошло года. В 2 раза превысил прошлогоднюю планку и Ленинский район».

В Ленинском районе у школы № 70 появилась еще одна клумба Дружбы. Подобный цветник был разбит во дворе дома № 153 на Октябрьском проспекте.
 
 
Еще одна клумба Дружбы должна появиться в ближайшие время во дворе дома №131 по улице Карла Либкнехта. Подготовительные работы по обустройству таких цветников ведутся еще как минимум на семи дворовых территориях Ленинского района. Все площадки, где появятся клумбы, примут участие в конкурсе «Цветущий город». В этом году, как и прежде, несколько номинаций. Побороться за победу могут отдельные горожане, ТОСы, ТСЖ, управляющие компании, школы, детские сады, учреждения культуры, предприятия и организации. Вся информация о конкурсе размещена на сайте городской администрации. А пока высадка цветов во всех районах Кирова продолжается.


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