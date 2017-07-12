На улицах Кирова появилось более пяти миллионов цветов
Сегодня, 10:39 | Просмотров: 96 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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На сегодня цветниками и клумбами оформлено более 94-х тысяч квадратных метров городских площадей и высажено порядка пяти миллионов цветов. Сделано это силами организаций, предприятий, а также активно подключились и жители города. Цветами украшены тысячи дворов. Вместе с тем бывают случаи, когда недобросовестные граждане выкапывают или срезают посаженные цветы. Поэтому приходится заново проводить посадочные работы.
МИХАИЛ КОНЫШЕВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«По темпам «цветочных работ» лидирует Октябрьский район – здесь общая площадь, засаженная цветами, почти в 3 раза превышает уровень прошло года. В 2 раза превысил прошлогоднюю планку и Ленинский район».
В Ленинском районе у школы № 70 появилась еще одна клумба Дружбы. Подобный цветник был разбит во дворе дома № 153 на Октябрьском проспекте.
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