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Новости / Общество

Дорога Киров-Сидоровка закрыта для большегрузов

Сегодня, 11:31 | Просмотров: 132 | Версия для печати
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Движение большегрузов по дороге Киров-Сидоровка временно ограничено. Причина - повреждение дорожного полотна.

Ограничения будут действовать по 10 августа 2017 года для автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн, кроме легковых транспортных средств.

Киров - Сидоровка - грунтовая автомобильная дорога общего пользования местного значения протяженностью 9 километров 987 метров. Дорога связывает село Порошино с поселком Сидоровка в городе Кирове. 


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