Дорога Киров-Сидоровка закрыта для большегрузов
Сегодня, 11:31 | Просмотров: 132 | Версия для печати
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Ограничения будут действовать по 10 августа 2017 года для автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн, кроме легковых транспортных средств.
Киров - Сидоровка - грунтовая автомобильная дорога общего пользования местного значения протяженностью 9 километров 987 метров. Дорога связывает село Порошино с поселком Сидоровка в городе Кирове.
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