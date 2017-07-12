Дорога Киров-Сидоровка закрыта для большегрузов

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Движение большегрузов по дороге Киров-Сидоровка временно ограничено. Причина - повреждение дорожного полотна.Ограничения будут действовать по 10 августа 2017 года для автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн, кроме легковых транспортных средств.Киров - Сидоровка - грунтовая автомобильная дорога общего пользования местного значения протяженностью 9 километров 987 метров. Дорога связывает село Порошино с поселком Сидоровка в городе Кирове.