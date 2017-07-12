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Новости / Общество

В регионе готовятся к началу внедрения электронной системы ветеринарной сертификации

Сегодня, 15:05 | Просмотров: 110 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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С 1 января 2018 года в России начнется внедрение электронной системы ветеринарной сертификации. Она поможет проследить весь путь продукции животного происхождения «от поля - до тарелки». Причем, новшества коснутся не только магазинов, но и столовых, школ, детских садов и больниц.

Электронная система призвана ускорить процесс оформления сертификатов, автоматизировать учет объемов продукции, а также помочь отследить ее перемещение даже при дроблении партии товара. С 1 января следующего года бумажные бланки будут не действительны, а перечень животноводческой продукции, подлежащий сертификации, достаточно большой.

В регионе готовятся к началу внедрения электронной системы ветеринарной сертификацииСЕРГЕЙ ЧУЧАЛИН, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Сюда войдут - готовая молочная продукция, все виды, подвергнутые переработке, - молоко, творог, различные йогурты, кефир, сыры, масло, все виды готовых и консервированных мясных продуктов».

Также в перечень вошли макаронные изделия с мясной или рыбной начинкой, супы и бульоны, и другие товары. Переход на электронные сопроводительные сертификаты сделает максимально прозрачным производство животноводческой продукции и поможет быстро вычислить поставщиков фальсификата.

В регионе готовятся к началу внедрения электронной системы ветеринарной сертификацииНАТАЛЬЯ ЧИРКОВА, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ И УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ:
«На сегодняшний день зарегистрировались в информационной системе "Меркурий" около 400 хозяйствующих субъектов, это менее 10% от общего количества».

Специалисты призывают кировчан поторопиться и получить логин и пароль для доступа. Планируется, что перемещение и приём продукции в сопровождении документов, оформленных в системе «Меркурий», с 1 октября будет проходить в регионе в тестовом режиме. А с 1 декабря - полностью в электронном виде.

СЕРГЕЙ ЧУЧАЛИН, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«После получения получатель всех подконтрольных грузов производит гашение этого документа, сверяет с объемом поставленный товар, груз, маркировку, количество мест».

Для этого тоже требуется регистрация в системе "Меркурий". Отметку о получении продукции должны будут поставить не только на оптово-розничных базах и в магазинах, но также на предприятиях общественного питания, в школах, детских садах и больницах.


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