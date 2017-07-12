Все пострадавшие во время майского пожара в Орлове получили государственные выплаты
Сегодня, 17:53 | Просмотров: 103 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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ЛАРИСА ДОБРИЯНОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Со дня пожара прошло около полутора месяцев и к настоящему моменту, по словам представителей администрации, погорельцы получили все обещанные выплаты. Напомним, что сумма компенсаций для пострадавших составила чуть менее 30 тысяч рублей».
АЛЕКСАНДР БИСЕРОВ, ЗАМГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОРЛОВСКОГО РАЙОНА:
«51-му человеку оказана материальная помощь. 2 тысячи из районного, 20 из областного и спонсоры пожертвования, 4 тысячи 285 каждому дополнительно. То есть всего сумма получается 26 тысяч. На сегодня, значит, 5 семей купили квартиры на вторичном рынке, это 9 человек из той суммы из 51ой».
ЛАРИСА ДОБРИЯНОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Помимо государственных компенсаций погорельцы получают и выплаты по страховкам. Однако, из почти 20ти сгоревших квартир, были застрахованы только 9. Остальным приходится решать жилищные проблемы самостоятельно».
ВАЛЕНТИНА КРУТИКОВА, ПОСТРАДАВШАЯ:
«Набережная 8 а. Дом 4хквартирный. Пострадали все. Имущество почти ни чего не вынесли. 2 телевизора, холодильник. Все. Больше ни чего. Квартира была застрахована. Ни чего еще не получила, а дали 27 тысяч. Все».
ЛАРИСА ДОБРИЯНОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«К слову, финансовые убытки несут не только погорельцы, в пожаре пострадало и имущество соседей, в первую очередь это дровяники, которые находились в зоне возгорания, кроме того, от высоких температур расплавились окна в соседних жилых домах».
ЛЮДМИЛА ВЕТЛУЖСКИХ, МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА:
«Ну моё личное имущество, вот у меня видите вот окна там, вот здесь вот горело, у меня все окна поплавились. Стеклопакет треснул, пришлось все менять, ну страховка была, выплатили».
ЛАРИСА ДОБРИЯНОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Сейчас местные жители восстанавливают сгоревшие хозяйственные постройки. В этом деле не обошлось без помощи местных предпринимателей, которые продают стройматериалы со скидками, а то и вовсе отдают бесплатно. Однако, полномасштабному строительству мешает одна проблема - мусор, который до сих пор остается на месте пожара».
АЛЕКСАНДР БИСЕРОВ, ЗАМГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОРЛОВСКОГО РАЙОНА:
«Вывезено порядка 103х кубов мусора бытового, ну и, кроме того, отдельно население работало по сдаче металлолома, значит трубы это все которое деформированное и это во вторчермет. И кирпичи отдельно они как дома были собственниками - это все прибрано и сегодня место очищено».
ЛЮДМИЛА ВЕТЛУЖСКИХ, МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА:
«Вот приезжали 2 раза с той стороны что-то чистили там, 2 раза были, здесь у нас не подошли. Я вот с Дмитрием Ивановичем с мэром города такой диалог произошел: Дмитрий Иванович, звоню, здравствуйте, вам звонят с комсомольской 2 погорельцы у нас сгорели сараи гаражи, нам надо эти сараи убирать. Ну сами знаете, сельская местность. Овощи, надо скоро складывать. Я говорю, вы нам поставьте тележку, мы сами. Сами разберем эти сараи сами сгрузим. А он говорит, а тележку могут украсть».
ЛАРИСА ДОБРИЯНОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Напомним, что пожар произошел 26 июня, его площадь составила более 300 кв. метров. 4 жилых многоквартирных дома сгорели всего за несколько часов».
ВИКТОР ВЕЗНИН, ОЧЕВИДЕЦ:
«Пожар страшный был. Такой, наверно, в Орлове - Целый квартал сгорел - такого наверно в Орлове никогда не бывало.
- Квартал.
- Да, почти 4 дома убрало, да. И он так пошел туда полосой так».
ЛАРИСА ДОБРИЯНОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«К этому моменту погорельцы успели собрать все уцелевшие в пожаре вещи, однако они все еще возвращаются сюда- здесь остались их огороды».
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