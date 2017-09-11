В Нововятском районе "муниципальный контроль" провел приемку улицы Строительной.

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Трасса, расположенная между слободами Кокуй и Леваши была отремонтирована впервые за 30 лет.

Протяжённость участка составила 1,7 км, общая площадь - свыше 13 тыс. кв. метров. Стоимость ремонтных работ - 17 млн рублей.

Лабораторные испытания образцов асфальтобетонного покрытия показали, что все параметры асфальта соответствуют нормам. Плотность образца, сцепление с нижним слоем покрытия также соответствуют нормам.

Толщина конструктивного слоя составляет 4 см, как и предусмотрено проектной документацией.

По этой трассе проходит много машин большой грузоподъёмности, поэтому были взяты дополнительные пробы: «рассев» (проверка составляющих асфальтобетона) и проба щебня на показатели прочности. Все образцы также были в норме.

Улица Строительная стала 48-й, отремонтированной по проекту «Безопасные и качественные дороги».

Ремонт оставшихся 13 участков должен быть завершён до 1 октября.