В Нововятском районе "муниципальный контроль" провел приемку улицы Строительной.
8 сентября 2017 20:00 | Просмотров: 248 | Версия для печати
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Трасса, расположенная между слободами Кокуй и Леваши была отремонтирована впервые за 30 лет.
Протяжённость участка составила 1,7 км, общая площадь - свыше 13 тыс. кв. метров. Стоимость ремонтных работ - 17 млн рублей.
Лабораторные испытания образцов асфальтобетонного покрытия показали, что все параметры асфальта соответствуют нормам. Плотность образца, сцепление с нижним слоем покрытия также соответствуют нормам.
Толщина конструктивного слоя составляет 4 см, как и предусмотрено проектной документацией.
По этой трассе проходит много машин большой грузоподъёмности, поэтому были взяты дополнительные пробы: «рассев» (проверка составляющих асфальтобетона) и проба щебня на показатели прочности. Все образцы также были в норме.
Улица Строительная стала 48-й, отремонтированной по проекту «Безопасные и качественные дороги».
Ремонт оставшихся 13 участков должен быть завершён до 1 октября.
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