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Новости / Общество

В Кировской области ожидаются заморозки и мокрый снег.

9 сентября 2017 14:28 | Просмотров: 763 | Версия для печати
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В Кировской области вновь объявили метеопредупреждение.
 
В ночь на 10, 11 и 12 сентября местами ожидаются заморозки в воздухе до 0...-2 градуса, на почве до -4 градусов.
 
Арктическое вторжение началось после ухода на восток циклона, принесшего в область обильные дожди.
 
Очередную волну потепления и улучшение погоды метеорологи прогнозируют после 12 сентября.


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