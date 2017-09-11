В Кировской области ожидаются заморозки и мокрый снег.

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В Кировской области вновь объявили метеопредупреждение.

В ночь на 10, 11 и 12 сентября местами ожидаются заморозки в воздухе до 0...-2 градуса, на почве до -4 градусов.

Арктическое вторжение началось после ухода на восток циклона, принесшего в область обильные дожди.

Очередную волну потепления и улучшение погоды метеорологи прогнозируют после 12 сентября.