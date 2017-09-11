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Новости / Общество

На выборах депутатов Кировской городской думы лидирует "Единая Россия".

Сегодня, 02:10 | Просмотров: 474 | Версия для печати
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В Кировской области продолжается подведение итогов Единого дня голосования.

 

10 сентября в регионе выбирали губернатора и депутатов Кировской городской думы.

 

По уточненным данным, на выборах главы региона лидирует Игорь Васильев. В процентном соотношении голоса изибрателей распредилилсь следующим образом:
 
Барсуков Николай Александрович - 4.22%
Васильев Игорь Владимирович - 64.03%
Мамаев Сергей Павлинович - 20.12%
Черкасов Кирилл Игоревич - 9.25%

 

Стали известны первые данные о предварительных итогах голосования по единому округу. "Единая Россия" опережает своих конкурентов практически на всех избирательных участках. Предварительные результаты таковы:

 

Кировское городское местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" - 35.00%
Кировское региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - 20.07%
КОО Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ - 5.59%
Кировское региональное отделение ЛДПР - 21.96%
Кировское городское отделение КПРФ - 12.97%

 

Подводятся итоги голосования по одномандатному (многомандатному) округу. И уже определились лидеры на некоторых участках. Большинство голосов получают:

 

Ковалева Елена Васильевна
Вохмянин Игорь Павлович
Востриков Александр Владимирович
Платунова Татьяна Викторовна 

Шабалина Надежда Павловна
Анисимов Алексей Геннадьевич
Копысова Лариса Анатольевна
Журавлев Владимир Вениаминович
Шлемензон Юрий Львович
Халевин Сергей Васильевич
Анкудинов Валентин Васильевич
Кодачигов Владимир Леонидович
Хлимаков Василий Александрович
Бурганская Оксана Алексеевна 
Репняков Владимир Анатольевич
Зяблых Роман Юрьевич
Шихов Михаил Викторович

 

Подведение итогов Единого дня голосования продолжается.



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