Пилотный проект по обеспечению дровами отдельных категорий граждан в Слободском

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Для реализации проекта потребуется более пяти тысяч кубометров древесины, которая добывается в рамках основной деятельности «Лесоохраны». В это число входят деревья разного породного состава, но обязательно пригодные к использованию для нужд отопления. Это пихта, береза, осина.

В Слободском районе началась реализация пилотного проекта по обеспечению дровяной древесиной отдельных категорий граждан.Данный проект реализуется под эгидой регионального министерства лесного хозяйства и при участии Кировской базы авиационной и наземной охраны лесов. Инициатором ее проведения выступил и.о. заместителя Председателя Правительства Максим Кочетков.Петр Михайлович Ашихмин - ветеран труда и труженик тыла. Раньше ему приходилось самому заниматься закупкой дров. Чтобы прожить зиму в тепле необходимо заготовить не меньше шести кубометров древесины.В этом году древесиной для отопления жилых домов будут обеспечены свыше 300 человек. К ним относятся ветераны, участники и инвалиды ВОВ, граждане, удостоенные звания героя Советского Союза, героя России и кавалеры ордена Славы. Эти люди достойны постоянного внимания со стороны региональной власти.Подобный проект на сегодняшний день не имеет аналогов по стране. Стоит отметить, что в процесс реализации пилотного проекта заложен не только механизм обеспечения дровяной древесиной.Согласно распоряжению пилотный проект завершится в конце этого года. По итогам будут проанализированы результаты, и в перспективе планируется реализация данного проекта на территории всей Кировской области.