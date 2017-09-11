ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня понедельник

11 сентября 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 57.1694
EURO: 68.6490
Погода в городе Кирове:
днём:  +9...+11°C
вечером:  +3...+5°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

Пилотный проект по обеспечению дровами отдельных категорий граждан в Слободском

Сегодня, 10:10 | Просмотров: 88 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
Поделиться новостью:
В Слободском районе началась реализация пилотного проекта по обеспечению дровяной древесиной отдельных категорий граждан.

Данный проект реализуется под эгидой регионального министерства лесного хозяйства и при участии Кировской базы авиационной и наземной охраны лесов. Инициатором ее проведения выступил и.о. заместителя Председателя Правительства Максим Кочетков.

Пилотный проект по обеспечению дровами отдельных категорий граждан в СлободскомМАКСИМ КОЧЕТКОВ, И.О, ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Он предусматривает процесс обеспечения дровами отдельные категории населения. Нам удалось создать простой механизм функционирования проекта, начиная от рубки и заканчивая доставкой. Стартовал проект в локальном формате. Это город Слободской и Слободской район, но в перспективе, мы планируем расширить географию данного проекта».

Петр Михайлович Ашихмин - ветеран труда и труженик тыла. Раньше ему приходилось самому заниматься закупкой дров. Чтобы прожить зиму в тепле необходимо заготовить не меньше шести кубометров древесины.

Пилотный проект по обеспечению дровами отдельных категорий граждан в СлободскомПЕТР АШИХМИН:
«Тут, конечно, не шесть кубометров, больше. Зимы на две хватит. А довольны, что есть такая программа? Очень довольны. Древесина хорошая, высший сорт, береза».

В этом году древесиной для отопления жилых домов будут обеспечены свыше 300 человек. К ним относятся ветераны, участники и инвалиды ВОВ, граждане, удостоенные звания героя Советского Союза, героя России и кавалеры ордена Славы. Эти люди достойны постоянного внимания со стороны региональной власти.

Пилотный проект по обеспечению дровами отдельных категорий граждан в СлободскомВЛАДИМИР ХОМЯКОВ, ГЛАВА СЛОБОДСКОГО РАЙОНА:
«Мы благодарны региональному правительству за оказанное доверие. За то, что такой важный и нужный для Кировской области пилотный проект именно реализуется на территории Слободского района и города Слободской. В свою очередь муниципальная власть примет непосредственное участие в исполнении данного проекта».

Подобный проект на сегодняшний день не имеет аналогов по стране. Стоит отметить, что в процесс реализации пилотного проекта заложен не только механизм обеспечения дровяной древесиной.

Пилотный проект по обеспечению дровами отдельных категорий граждан в СлободскомМАРИНА МИХАЙЛОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Реализация проекта будет осуществляться в полном соответствии с утвержденной программой, которая заключается в обеспечении дровяной древесиной. Сам механизм не только будет включать доставку, но и распиловку и колку дров».

Для реализации проекта потребуется более пяти тысяч кубометров древесины, которая добывается в рамках основной деятельности «Лесоохраны». В это число входят деревья разного породного состава, но обязательно пригодные к использованию для нужд отопления. Это пихта, береза, осина.
 
Пилотный проект по обеспечению дровами отдельных категорий граждан в СлободскомАНДРЕЙ ЧЕМОДАНОВ, НАЧАЛЬНИК КОГСАУ "ЛЕСООХРАНА":
«Мы выбираем древесину, которая по качеству является высокого уровня для печного топлива».

Согласно распоряжению пилотный проект завершится в конце этого года. По итогам будут проанализированы результаты, и в перспективе планируется реализация данного проекта на территории всей Кировской области.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Котельниче нашли владельца плантации конопли.

11:35 11.09.2017


В Котельниче нашли владельца плантации конопли.

В Арбажском районе депутат сельской думы устроил ссору со стрельбой.

11:29 11.09.2017


В Арбажском районе депутат сельской думы устроил ссору со стрельбой.

В Орлове задержаны двое молодых людей, угнавших иномарку.

11:22 11.09.2017


В Орлове задержаны двое молодых людей, угнавших иномарку.

На выборах депутатов Кировской городской думы лидирует "Единая Россия".

2:10 11.09.2017


На выборах депутатов Кировской городской думы лидирует "Единая Россия".

Игорь Васильев лидирует на выборах губернатора Кировской области.

22:17 10.09.2017


Игорь Васильев лидирует на выборах губернатора Кировской области.

В Кировской области завершилось голосование на выборах.

20:00 10.09.2017


В Кировской области завершилось голосование на выборах.

В Кировской области ожидаются заморозки и мокрый снег.

14:28 09.09.2017


В Кировской области ожидаются заморозки и мокрый снег.

Все новости

Вести. Кировская область

Конференция онкологов

12:07 11.09.2017


Конференция онкологов

В регионе подводят предварительные итоги Единого дня голосования

12:05 11.09.2017


В регионе подводят предварительные итоги Единого дня голосования

В Доме дружбы народов прошел фестиваль «Мы - содружество»

11:49 11.09.2017


В Доме дружбы народов прошел фестиваль «Мы - содружество»

Как проходило голосование в Кирове?

11:46 11.09.2017


Как проходило голосование в Кирове?

Кировчане приняли участие в Едином дне голосования

11:43 11.09.2017


Кировчане приняли участие в Едином дне голосования

Все новости

Реклама

Реклама

Вместе Киров

Похожие новости:

В Кировской области снизят ставки платы за лес для отопления жилья.

31.03.2017


В Кировской области снизят ставки платы за лес для отопления жилья.

Пилотный проект по поддержке многодетных и неполных семей в селе Лум Яранского района

26.11.2014


Пилотный проект по поддержке многодетных и неполных семей в селе Лум Яранского района

Пилотный проект в Яранском районе: социальный контракт для многодетных и малоимущих семей.

24.03.2015


Пилотный проект в Яранском районе: социальный контракт для многодетных и малоимущих семей.

Кировские многодетные семьи построят 40 домов

29.04.2016


Кировские многодетные семьи построят 40 домов

Реализация проекта по лекарственному страхованию

28.12.2016


Реализация проекта по лекарственному страхованию

В Кирове началась реализация проекта "Бережливая поликлиника"

08.06.2017


В Кирове началась реализация проекта "Бережливая поликлиника"

Популярные новости

В Кировской области завершилось голосование на выборах.

10.09.2017


В Кировской области завершилось голосование на выборах.

В Кирове начали ремонтировать улицу Комсомольскую.

06.09.2017


В Кирове начали ремонтировать улицу Комсомольскую.

Игорь Васильев лидирует на выборах губернатора Кировской области.

10.09.2017


Игорь Васильев лидирует на выборах губернатора Кировской области.

В Кирове на застройщиков многоквартирного жилого дома завели уголовное дело.

28.08.2017


В Кирове на застройщиков многоквартирного жилого дома завели уголовное дело.

В Кировской области ожидаются заморозки и мокрый снег.

09.09.2017


В Кировской области ожидаются заморозки и мокрый снег.

В Кирове официально открыли обновленный участок федеральной автодороги Р-176

30.08.2017


В Кирове официально открыли обновленный участок федеральной автодороги Р-176

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх