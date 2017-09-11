Пилотный проект по обеспечению дровами отдельных категорий граждан в Слободском
Сегодня, 10:10 | Просмотров: 88 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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Данный проект реализуется под эгидой регионального министерства лесного хозяйства и при участии Кировской базы авиационной и наземной охраны лесов. Инициатором ее проведения выступил и.о. заместителя Председателя Правительства Максим Кочетков.
МАКСИМ КОЧЕТКОВ, И.О, ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Он предусматривает процесс обеспечения дровами отдельные категории населения. Нам удалось создать простой механизм функционирования проекта, начиная от рубки и заканчивая доставкой. Стартовал проект в локальном формате. Это город Слободской и Слободской район, но в перспективе, мы планируем расширить географию данного проекта».
Петр Михайлович Ашихмин - ветеран труда и труженик тыла. Раньше ему приходилось самому заниматься закупкой дров. Чтобы прожить зиму в тепле необходимо заготовить не меньше шести кубометров древесины.
ПЕТР АШИХМИН:
«Тут, конечно, не шесть кубометров, больше. Зимы на две хватит. А довольны, что есть такая программа? Очень довольны. Древесина хорошая, высший сорт, береза».
В этом году древесиной для отопления жилых домов будут обеспечены свыше 300 человек. К ним относятся ветераны, участники и инвалиды ВОВ, граждане, удостоенные звания героя Советского Союза, героя России и кавалеры ордена Славы. Эти люди достойны постоянного внимания со стороны региональной власти.
ВЛАДИМИР ХОМЯКОВ, ГЛАВА СЛОБОДСКОГО РАЙОНА:
«Мы благодарны региональному правительству за оказанное доверие. За то, что такой важный и нужный для Кировской области пилотный проект именно реализуется на территории Слободского района и города Слободской. В свою очередь муниципальная власть примет непосредственное участие в исполнении данного проекта».
Подобный проект на сегодняшний день не имеет аналогов по стране. Стоит отметить, что в процесс реализации пилотного проекта заложен не только механизм обеспечения дровяной древесиной.
МАРИНА МИХАЙЛОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Реализация проекта будет осуществляться в полном соответствии с утвержденной программой, которая заключается в обеспечении дровяной древесиной. Сам механизм не только будет включать доставку, но и распиловку и колку дров».
Для реализации проекта потребуется более пяти тысяч кубометров древесины, которая добывается в рамках основной деятельности «Лесоохраны». В это число входят деревья разного породного состава, но обязательно пригодные к использованию для нужд отопления. Это пихта, береза, осина.
«Мы выбираем древесину, которая по качеству является высокого уровня для печного топлива».
Согласно распоряжению пилотный проект завершится в конце этого года. По итогам будут проанализированы результаты, и в перспективе планируется реализация данного проекта на территории всей Кировской области.
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