Кировчане приняли участие в Едином дне голосования

Поделиться новостью:

«Сегодня в 6 субъектах ПФО выборы высших должностных лиц. У нас вдобавок выборы в городскую Думу и вообще по области много выборов. Это крайне важно. Человек сознательно делает свой выбор. Выбор будущего».

В нашем регионе подводят Единого дня голосования. На выборах главы региона с большим отрывом лидирует Игорь Васильев. Он получил 64 процента голосов. За ходом выборов следили несколько сотен независимых наблюдателей. Общественный контроль вели и представители областного заксобрания.Ровно в 8 утра в области открылись более тысячи избирательных участков и более двухсот в городе Кирове. Врио губернатора Игорь Васильев пришел проголосовать на участок, расположенный в медколледже.Как и все избиратели, он получил три бюллетеня. В одном значились фамилии четырех кандидатов на пост главы региона. По двум остальным проходили выборы депутатов Кировской городской Думы.По данным Избирательной комиссии Кировской области к полудню проголосовало почти 14% от общего количества избирателей.Свой гражданский долг и конституционное право исполнил и Владимир Климов, голосовавший на том же участке, где и Игорь Васильев.С решением "за кого голосовать" большинство кировчан определились заранее. Но были и такие, которые, прежде чем зайти в кабинку для голосования, внимательно изучали предвыборные программы кандидатов.Нынешние выборы проходили с использованием новых электронных технологий. С помощью специальной программы протоколы с избирательных комиссий автоматически заносились в государственную систему "Выборы". Кроме того, вся информация из протоколов, для удобства наблюдателей, кодировалась в кюар-коде. Общественный контроль за ходом выборов вели и депутаты Законодательного Собрания. Председатель Заксобрания Владимир Быков отметил четкую работу членов комиссии и активность избирателей.