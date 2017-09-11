Кировчане приняли участие в Едином дне голосования
Сегодня, 11:43 | Просмотров: 83 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Ровно в 8 утра в области открылись более тысячи избирательных участков и более двухсот в городе Кирове. Врио губернатора Игорь Васильев пришел проголосовать на участок, расположенный в медколледже.
Как и все избиратели, он получил три бюллетеня. В одном значились фамилии четырех кандидатов на пост главы региона. По двум остальным проходили выборы депутатов Кировской городской Думы.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Я думаю, что люди придут и сделают свой выбор. Выбор будущего развития Кировской области. А надеюсь, что это сделают все неравнодушные кировчане».
По данным Избирательной комиссии Кировской области к полудню проголосовало почти 14% от общего количества избирателей.
Свой гражданский долг и конституционное право исполнил и Владимир Климов, голосовавший на том же участке, где и Игорь Васильев.
ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Сегодня в 6 субъектах ПФО выборы высших должностных лиц. У нас вдобавок выборы в городскую Думу и вообще по области много выборов. Это крайне важно. Человек сознательно делает свой выбор. Выбор будущего».
- Вы знаете, я всегда хожу на выборы. Это уже вошло в привычку. Вот пришла проголосовать за молодых. Пусть поработают.
- Раз голосуем за хороших людей, так думаем, что наша жизнь будет гораздо лучше.
Нынешние выборы проходили с использованием новых электронных технологий. С помощью специальной программы протоколы с избирательных комиссий автоматически заносились в государственную систему "Выборы". Кроме того, вся информация из протоколов, для удобства наблюдателей, кодировалась в кюар-коде. Общественный контроль за ходом выборов вели и депутаты Законодательного Собрания. Председатель Заксобрания Владимир Быков отметил четкую работу членов комиссии и активность избирателей.
ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Я думаю, что наши избиратели займут активную позицию. Я уверен, что выборы пройдут без срывов и осложнений. Они будут легитимными. Сегодняшний день позволит и дальше продолжать развиваться нашей области, нашим районам и городу Кирову».
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