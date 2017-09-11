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«С позитивным, хорошим настроением, потому что выборы это всегда праздник».

«Выбор - это, прежде всего праздник, но порой этот праздник, некоторые компании портят, пытаются испортить. Почему? Потому что когда выборы идут честно и люди приходят. Они должны идти действительно как на праздник. Потому что выбирают свою власть, выбирают свое будущее».

«Спокойно, хорошо, доброжелательно. Приходят избиратели, мы организовали работу так, что все могут сделать свой выбор. Есть информация о каждом кандидате, о каждой партии. Люди знакомятся и спокойно голосуют».

По данным облизбиркома, в этом году избиратели проявили большую активность утром. В число лидеров вышел Унинский район, где в голосовании приняли участие более 30 процентов избирателей. На второе и третье места вышли Даровской и Богородский районы. Как проходило голосование в Кирове?С самого утра на избирательном участке на улице Маршала Конева было многолюдно. Здесь принял участие в голосовании один из кандидаты в губернаторы Николай Барсуков. По его словам, настрой только оптимистичный.Еще один кандидат в губернаторы Сергей Мамаев принял участие в голосовании на участке, расположенном в администрации Первомайского района.На избирательном участке, расположенном в школе № 47, также с утра было много избирателей.За ходом выборов внимательно следили наблюдатели. Отметили несколько нестандартных эпизодов.Добавим, что все избиратели шли на выборы с большими надеждами на будущее.