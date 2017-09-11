Как проходило голосование в Кирове?
Сегодня, 11:46 | Просмотров: 95 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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С самого утра на избирательном участке на улице Маршала Конева было многолюдно. Здесь принял участие в голосовании один из кандидаты в губернаторы Николай Барсуков. По его словам, настрой только оптимистичный.
НИКОЛАЙ БАРСУКОВ, КАНДИДАТ НА ДОЛЖНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«С позитивным, хорошим настроением, потому что выборы это всегда праздник».
СЕРГЕЙ МАМАЕВ, КАНДИДАТ НА ДОЛЖНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Выбор - это, прежде всего праздник, но порой этот праздник, некоторые компании портят, пытаются испортить. Почему? Потому что когда выборы идут честно и люди приходят. Они должны идти действительно как на праздник. Потому что выбирают свою власть, выбирают свое будущее».
ЛЮДМИЛА ХАРЬКОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ № 431 ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА:
«Спокойно, хорошо, доброжелательно. Приходят избиратели, мы организовали работу так, что все могут сделать свой выбор. Есть информация о каждом кандидате, о каждой партии. Люди знакомятся и спокойно голосуют».
МАРГАРИТА ДОРОФЕЕВА, НАБЛЮДАТЕЛЬ:
«Приходил мужчина и бросил в урну письмо для губернатора в конверте. Сказал, что у него там обращение к губернатору, он хочет ему что-то передать».
Добавим, что все избиратели шли на выборы с большими надеждами на будущее.
АНАТОЛИЙ ПАВЛОВ, ИЗБИРАТЕЛЬ:
«Улучшения. Чтобы все исполнялось, что они обещают, особенно губернатор. Не просто обещать, а выполнять свои обещания. Только так губернатор может оправдать себя».
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