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Как проходило голосование в Кирове?

Сегодня, 11:46 | Просмотров: 95 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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По данным облизбиркома, в этом году избиратели проявили большую активность утром. В число лидеров вышел Унинский район, где в голосовании приняли участие более 30 процентов избирателей. На второе и третье места вышли Даровской и Богородский районы. Как проходило голосование в Кирове?

С самого утра на избирательном участке на улице Маршала Конева было многолюдно. Здесь принял участие в голосовании один из кандидаты в губернаторы Николай Барсуков. По его словам, настрой только оптимистичный.

Как проходило голосование в Кирове?НИКОЛАЙ БАРСУКОВ, КАНДИДАТ НА ДОЛЖНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«С позитивным, хорошим настроением, потому что выборы это всегда праздник».
 
 
Еще один кандидат в губернаторы Сергей Мамаев принял участие в голосовании на участке, расположенном в администрации Первомайского района.

Как проходило голосование в Кирове?СЕРГЕЙ МАМАЕВ, КАНДИДАТ НА ДОЛЖНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Выбор - это, прежде всего праздник, но порой этот праздник, некоторые компании портят, пытаются испортить. Почему? Потому что когда выборы идут честно и люди приходят. Они должны идти действительно как на праздник. Потому что выбирают свою власть, выбирают свое будущее».
 
 
На избирательном участке, расположенном в школе № 47, также с утра было много избирателей.

Как проходило голосование в Кирове?ЛЮДМИЛА ХАРЬКОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ № 431 ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА:
«Спокойно, хорошо, доброжелательно. Приходят избиратели, мы организовали работу так, что все могут сделать свой выбор. Есть информация о каждом кандидате, о каждой партии. Люди знакомятся и спокойно голосуют».
 
 
За ходом выборов внимательно следили наблюдатели. Отметили несколько нестандартных эпизодов.

Как проходило голосование в Кирове?МАРГАРИТА ДОРОФЕЕВА, НАБЛЮДАТЕЛЬ:
«Приходил мужчина и бросил в урну письмо для губернатора в конверте. Сказал, что у него там обращение к губернатору, он хочет ему что-то передать».

Добавим, что все избиратели шли на выборы с большими надеждами на будущее.

Как проходило голосование в Кирове?АНАТОЛИЙ ПАВЛОВ, ИЗБИРАТЕЛЬ:
«Улучшения. Чтобы все исполнялось, что они обещают, особенно губернатор. Не просто обещать, а выполнять свои обещания. Только так губернатор может оправдать себя».


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

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