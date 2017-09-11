Жители нескольких деревень на Советском тракте добиваются возвращения остановки общественного транспорта

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«Мы идём по скоростному шоссе, а сзади нас на скоростях идут машины. Мы идём старые, хромые. Кто-то с детьми, кто-то с поклажей. И мы идём и это значит допустимо, а вот то, что остановку у нас сняли, это проще всего было сделать».

Жителям деревень Никулёнки, Шустовы и Кудино приходиться добираться до дома по обочине скоростного Советского тракта. Всё дело в том, что после установки отбойников на трассе убрали одну из остановок.Это нововведение вызвало волну недовольства. Люди писали обращения к депутату Государственной Думы и в областное правительство. Ответы пришли практически одинаковые. Что расстояние между остановками на загородных трассах может превышать 3 километра. Нормативы - нормативами. Но ведь главное это люди и их жизни, а сейчас им угрожает реальная опасность.А люди будут продолжать ходить по обочине круглый год. И в осеннюю распутицу, и в зимнюю стужу. Этой остановкой пользуются не только дачники, но и люди, которые живут здесь постоянно.Собравшиеся много не требуют. Им не нужен не подземный переход, не капитальная дорогостоящая остановка.Но просто отдать распоряжение водителям автобуса, чтобы останавливались в каком-то пункте, нельзя. Любое место высадки пассажиров должно быть, соответствующе обеспечено.Но судя по всему в текущем году этот проект реализовать не получится.Однако, в министерстве транспорта Кировской области нас заверили, что этот вопрос всесторонне прорабатывается и быть может будет найден компромисс. Чтобы и требования не нарушать, и сделать жизнь людей комфортнее и безопаснее.