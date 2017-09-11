Жители нескольких деревень на Советском тракте добиваются возвращения остановки общественного транспорта
Вчера, 15:52 | Просмотров: 138 | Автор: Алексей Алексеев | Версия для печати
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АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«На Советском тракте, возле остановки "Сады ОПС" есть очень приличный пешеходный переход. Здесь толстая разметка, которая прослужит долгое время, заботливо оставлен разрыв в ограждениях. Но проблема в том, что этот переход, как правило, сейчас никому не нужен. С тех пор как здесь появились отбойники, здесь перестал останавливаться автобус и жителям нескольких деревень приходится идти вдоль скоростной трассы».
Это нововведение вызвало волну недовольства. Люди писали обращения к депутату Государственной Думы и в областное правительство. Ответы пришли практически одинаковые. Что расстояние между остановками на загородных трассах может превышать 3 километра. Нормативы - нормативами. Но ведь главное это люди и их жизни, а сейчас им угрожает реальная опасность.
ЕЛЕНА МАРТЫНОВА. ЖИТЕЛЬНИЦА ДЕРЕВНИ ШУСТОВЫ:
«Ребёнок выйдет на федеральную трассу без каких-то маячков светоотражающих, он может просто погибнуть. Об этом надо знать, об этом надо помнить заранее».
АЛЕВТИНА ЦАРЕГОРОДЦЕВА, ЧЛЕН САДОВОДЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА:
«Мы идём по скоростному шоссе, а сзади нас на скоростях идут машины. Мы идём старые, хромые. Кто-то с детьми, кто-то с поклажей. И мы идём и это значит допустимо, а вот то, что остановку у нас сняли, это проще всего было сделать».
НИНА ВОРОНИНА, ЖИТЕЛЬНИЦА ДЕРЕВНИ ШУСТОВЫ:
«Сады, ещё сады и наши деревни Шустовы, Никулёнка и Худины. Сколько человек примерно ежедневно пользуются этой остановкой. Человек по 200, по 300 пользуются, потому что постоянно есть люди, которые проживают здесь круглогодично в этих деревнях, они ходят в магазин, в больницы».
Собравшиеся много не требуют. Им не нужен не подземный переход, не капитальная дорогостоящая остановка.
МИХАИЛ ВОЛОГЖАНИН, ЖИТЕЛЬ ДЕРЕВНИ ШУСТОВЫ:
«Нам достаточно, чтобы мы могли выходить на той остановок, на которой выходили больше 50 лет. Если бы всё осталось, как было, мы бы были очень довольны».
Но просто отдать распоряжение водителям автобуса, чтобы останавливались в каком-то пункте, нельзя. Любое место высадки пассажиров должно быть, соответствующе обеспечено.
ЮРИЙ ШЕВЕЛЁВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ТРАНСПОРТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Для того чтобы сделать остановку с другой стороны необходимо: сделать заездной карман. Необходимо отсыпать земляное полотно, там 3,5 метра высота насыпи в этом месте. Нужно сделать полосу разгона, нужно сделать остановочную платформу, нужно поставить сам автопавильон. Вот тогда появиться этот объект».
Но судя по всему в текущем году этот проект реализовать не получится.
ЮРИЙ ШЕВЕЛЁВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ТРАНСПОРТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Дорожная деятельность, которая осуществляется за счёт средств бюджета, не могут начинать реализовываться какие-то вопросы первого сентября. Поскольку все бюджетные строчки расписываются в начале года, этот вопрос не может быть нацелен на реализацию в текущем году. Это однозначно».
Однако, в министерстве транспорта Кировской области нас заверили, что этот вопрос всесторонне прорабатывается и быть может будет найден компромисс. Чтобы и требования не нарушать, и сделать жизнь людей комфортнее и безопаснее.
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