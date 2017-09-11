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В нашем регионе подводят итоги Единого дня голосования. Жители области выбирали губернатора, кировчане - депутатов городской думы. Традиционно активнее голосовали в районах. Официальные предварительные результаты выборов сегодня огласили в областной избирательной комиссии.Подсчитано 100% бюллетеней на выборах губернатора Кировской области, хоть формально результаты и называют предварительным, уже можно делать однозначные выводы о том кто будет руководить наши регионом в ближайшие годыПо всей Кировской области пришли на участки около 350 тысяч человек, от общего количества потенциальных избирателей явка составила чуть больше 30%. Но в некоторых районах люди весьма активно проявили свою гражданскую позициюНапомним, что кроме выборов губернатора по всей Кировской области одновременно проходило 396 избирательных компаний. В том числе выборы депутатов в представительные органы городских и сельских поселений.