В нашем регионе подводят итоги Единого дня голосования
Сегодня, 10:06 | Просмотров: 84 | Автор: Алексей Алексеев | Версия для печати
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Подсчитано 100% бюллетеней на выборах губернатора Кировской области, хоть формально результаты и называют предварительным, уже можно делать однозначные выводы о том кто будет руководить наши регионом в ближайшие годы
АЛЕКСЕЙ КРУГЛОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Васильев Игорь Владимирович представитель "ЕР" и врио губернатора 64,03%. На втором месте представитель КПРФ Мамаев Сергей Павлинович 18,99% на 3-м месте Черкасов Кирилл Игоревич представитель ЛДПР 10.03%».
По всей Кировской области пришли на участки около 350 тысяч человек, от общего количества потенциальных избирателей явка составила чуть больше 30%. Но в некоторых районах люди весьма активно проявили свою гражданскую позицию
АЛЕКСЕЙ КРУГЛОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В некоторых районах, например в Унинском районе 57, 59 %. В Даровском районе 52, 11% в Верхошижемском и Арбажском районах выше 40 %».
Напомним, что кроме выборов губернатора по всей Кировской области одновременно проходило 396 избирательных компаний. В том числе выборы депутатов в представительные органы городских и сельских поселений.
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