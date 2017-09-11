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Новости / Общество

За ходом голосования следили несколько сотен независимых наблюдателей

Сегодня, 10:10 | Просмотров: 80 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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За ходом голосования в Кировской области следили несколько сотен независимых наблюдателей. Общее мнение большинства экспертов - выборы в нашем регионе прошли честно и открыто.

В Единый день голосования кировчане выбирали высшее должностное лицо региона, депутатов Кировской городской думы, а также депутатов и глав городских и сельских поселений. В общей сложности в области проходило почти четыреста избирательных кампаний.

За ходом голосования следили несколько сотен независимых наблюдателейВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Это очень важно, нужно прийти и выразить свое мнение. Поддержать программу того кандидата, которого ты выбрал. Я думаю, наши избиратели займут активную позицию».

За ходом выборов шел всесторонний контроль. Депутаты Заксобрания побывали на большинстве городских и областных избирательных участках. Все отметили четкую работу членов комиссий и активность простых кировчан.

За ходом голосования следили несколько сотен независимых наблюдателейГЕРМАН ГОНЧАРОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Выборы - это инструмент, который позволяет выявить волю народа. Жители Кировской области, приходя на избирательные участки, должны помнить об этом и относиться к праву голосовать ответственно и серьезно».

По окончании голосования в режиме телемоста состоялся диалог между федеральным центром и регионами. Премьер-министр Дмитрий Медведев высоко оценил результаты прошедших выборов. Итог подвел председатель Законодательного Собрания Владимир Быков.

ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мероприятия по выборам прошли на хорошем организационном уровне. Прошли легитимно, без каких-либо грубых нарушений. Но я сегодня еще раз хотел бы сказать слова благодарности всем тем, кто пришел на избирательные участки. Все кто проявил свою активную гражданскую позицию».


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

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