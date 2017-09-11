За ходом голосования следили несколько сотен независимых наблюдателей

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За ходом голосования в Кировской области следили несколько сотен независимых наблюдателей. Общее мнение большинства экспертов - выборы в нашем регионе прошли честно и открыто.В Единый день голосования кировчане выбирали высшее должностное лицо региона, депутатов Кировской городской думы, а также депутатов и глав городских и сельских поселений. В общей сложности в области проходило почти четыреста избирательных кампаний.За ходом выборов шел всесторонний контроль. Депутаты Заксобрания побывали на большинстве городских и областных избирательных участках. Все отметили четкую работу членов комиссий и активность простых кировчан.По окончании голосования в режиме телемоста состоялся диалог между федеральным центром и регионами. Премьер-министр Дмитрий Медведев высоко оценил результаты прошедших выборов. Итог подвел председатель Законодательного Собрания Владимир Быков.