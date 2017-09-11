Прокуратура защитила права жительницы Кирово-Чепецка на получение бесплатного дорогостоящего лекарства

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У героини нашего следующего сюжета серьезное заболевание крови. Чтобы поддерживать здоровье, Татьяне Упольниковой необходимо принимать дорогостоящее лекарство, которое ей положено бесплатно. Но в один момент Татьяна перестала его получать. И только обращение в прокуратуру помогло решить проблему.У Татьяны Упольниковой хронический мелолейкоз, который возник в результате перенесенного стресса. Чтобы поддерживать свое здоровье ей положено бесплатное лекарство. Однако с октября прошлого года ей перестали его выдавать, в итоге состояние здоровья ухудшилось и Татьяне поставили еще один диагноз микротрамбоз.Татьяна обращалась в министерство здравоохранения и Кирово-Чепецкую ЦРБ, но получить положенное лекарство бесплатно она так и не смогла, поэтому в феврале этого года обратилась в прокуратуру. По результатам проверки выяснилась, что женщина имеет полное право получать необходимый препарат. В защиту прав Татьяны Упольниковой прокуратурой было направлено исковое заявление в суд.Стоит добавить, что в этом году наблюдается рост обращений граждан в Кирово-Чепецкую прокуратуру по поводу бесплатного обеспечения лекарствами и каждое обращение было признано обоснованным. Поэтому в ближайшее время Татьяна Упольникова получить дорогостоящий препарат, который поможет поддерживать ее здоровье.