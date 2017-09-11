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Прокуратура защитила права жительницы Кирово-Чепецка на получение бесплатного дорогостоящего лекарства

Сегодня, 10:15 | Просмотров: 86 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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У героини нашего следующего сюжета серьезное заболевание крови. Чтобы поддерживать здоровье, Татьяне Упольниковой необходимо принимать дорогостоящее лекарство, которое ей положено бесплатно. Но в один момент Татьяна перестала его получать. И только обращение в прокуратуру помогло решить проблему.

У Татьяны Упольниковой хронический мелолейкоз, который возник в результате перенесенного стресса. Чтобы поддерживать свое здоровье ей положено бесплатное лекарство. Однако с октября прошлого года ей перестали его выдавать, в итоге состояние здоровья ухудшилось и Татьяне поставили еще один диагноз микротрамбоз.

Прокуратура защитила права жительницы Кирово-Чепецка на получение бесплатного дорогостоящего лекарстваТАТЬЯНА УПОЛЬНИКОВА:
«Ну когда я была на старом лекарстве и не получала нового получила микротрамбоз, очень болели ноги. Три месяца я вообще не выходила на улицу, да я и сейчас обувь не могу одевать, у меня ноги болят».

Татьяна обращалась в министерство здравоохранения и Кирово-Чепецкую ЦРБ, но получить положенное лекарство бесплатно она так и не смогла, поэтому в феврале этого года обратилась в прокуратуру. По результатам проверки выяснилась, что женщина имеет полное право получать необходимый препарат. В защиту прав Татьяны Упольниковой прокуратурой было направлено исковое заявление в суд.

Прокуратура защитила права жительницы Кирово-Чепецка на получение бесплатного дорогостоящего лекарстваСЕРГЕЙ МИЛЬЧАКОВ, ПОМОЩНИК КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ПРОКУРОРА:
«Министерство здравоохранения ссылается на здравоохранение РФ, тюк указанный препарат не включен в перечень лекарственных препаратов, которое закупается Минздравом на залоги, поэтому и отказали. Суд, заслушав мнение сторон, согласился с мнением Кирово-Чепецкой городской прокуратурой и вынес решение об удовлетворении иска, а также постановил обратить решение к немедленному исполнению».

Стоит добавить, что в этом году наблюдается рост обращений граждан в Кирово-Чепецкую прокуратуру по поводу бесплатного обеспечения лекарствами и каждое обращение было признано обоснованным. Поэтому в ближайшее время Татьяна Упольникова получить дорогостоящий препарат, который поможет поддерживать ее здоровье.


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