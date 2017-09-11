Кировчанин объехал автостопом половину Азии
Сегодня, 10:27 | Просмотров: 68 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Сейчас Антон Голубев дома, в Кирове. Встречается с друзьями и родными, рассказывает о пережитых приключениях. Все близкие привыкли. Когда-то юноша принял смелое решение и решил радикально изменить свою жизнь.
АНТОН ГОЛУБЕВ, МУЗЫКАНТ:
«Подумал, что больше не хочу так жить, работать 11 месяцев в году, на работе, которая мне не нравится. Платили, зато хорошо, но деньги — это не важно. И решил, что нафиг это все и лучше самому поехать посмотреть мир. Подкопил денег, закончил университет, и сразу уехал автостопом путешествовать. Думал до Индонезии добраться, но только до Таиланда сил хватило».
Антон проехал Автостопом почти всю Азию. Начал в России, автостопом добрался до Улан-Удэ, затем провел 2 недели в Монголии, 3 месяца в Китае, еще 4 месяца во Вьетнаме и какое-то время в Таиланде, Камбодже. Вернувшись, пробыл дома всего пару месяцев, и снова отправился в путь. На этот раз в страну восходящего солнца вместе с другом. Японию они планировали покорить также автостопом, но тут возникли сложности.
АНТОН ГОЛУБЕВ, МУЗЫКАНТ:
«Из Токио в Киото мы добирались три дня. Нас подбирали очень тяжело, мы были расстроены. Денег в пути, конечно, не заработать. И мы решили, что путешествовать автостопом по Японии без денег — это тяжко. И мы решили из Киото рвануть обратно в Токио. Но из Киото в Токио мы добрались за один день, нас покормили 2 раза и продали 4 диска по пути».
Зато выступать перед Японской публикой молодым людям понравилось. Говорят, что менталитет у японцев особенный. Никто не причинит без причины вреда. Да и русский рок местному населению тоже пришелся по вкусу. И неспроста, в музыкальной сфере Антон далеко не новичок, и начал осваивать музыкальные инструменты еще в детстве. При этом любовь к музыке передалась ему по наследству.
АНТОН ГОЛУБЕВ, МУЗЫКАНТ:
«У отца был большой бобинник. И много-много катушек, которых он насобирал в свою молодость. И я с детства уже слушал всякую разную музыку, а потом подросли и де-то в начале двухтысячных начался обмен аудиокассетами все переписывали друг у друга музыку и там много чего нового услышал и после этого, наверно, захотел что-то свое делать. И нашел у отца старую семиструнную гитару, которая лежала где-то под потолком, на шифоньере, достал ее и начал учиться играть на гитаре».
Теперь Антон вместе со своей группой активно репетирует и готовиться к концертам в Кирове и России. В следующую поездку планирует отправиться в Европу.
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