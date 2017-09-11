Кировчанин объехал автостопом половину Азии

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Оставить нелюбимую работу, повесить за плечи рюкзак, взять в руки гитару и отправиться путешествовать по миру. О таком, наверно, мечтают многие. А вот герой нашего следующего сюжета набрался смелости и поступил именно так. Лариса Добриянова пообщалась с уличным музыкантом, объехавшим автостопом почти всю Азию.Сейчас Антон Голубев дома, в Кирове. Встречается с друзьями и родными, рассказывает о пережитых приключениях. Все близкие привыкли. Когда-то юноша принял смелое решение и решил радикально изменить свою жизнь.Антон проехал Автостопом почти всю Азию. Начал в России, автостопом добрался до Улан-Удэ, затем провел 2 недели в Монголии, 3 месяца в Китае, еще 4 месяца во Вьетнаме и какое-то время в Таиланде, Камбодже. Вернувшись, пробыл дома всего пару месяцев, и снова отправился в путь. На этот раз в страну восходящего солнца вместе с другом. Японию они планировали покорить также автостопом, но тут возникли сложности.Зато выступать перед Японской публикой молодым людям понравилось. Говорят, что менталитет у японцев особенный. Никто не причинит без причины вреда. Да и русский рок местному населению тоже пришелся по вкусу. И неспроста, в музыкальной сфере Антон далеко не новичок, и начал осваивать музыкальные инструменты еще в детстве. При этом любовь к музыке передалась ему по наследству.Теперь Антон вместе со своей группой активно репетирует и готовиться к концертам в Кирове и России. В следующую поездку планирует отправиться в Европу.