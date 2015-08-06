В Кирове началась внеплановая проверка железнодорожных переездов
Сегодня, 15:05 | Просмотров: 115 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Работа переездной сигнализации, светофоров и шлагбаумов, состояние автодорожного и резинокордового покрытия, освещенность и наличие предупредительных знаков — каждый из этих параметров под контролем специалистов. В ближайшие дни, на соответствие требованиям будут проверены все кировские переезды.
ВАДИМ ПОНОМАРЕВ, ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР КИРОВСКОЙ ДИСТАНЦИИ ПУТИ:
«У нас на дистанции всего, значит, 23 переезда. Из них 11 охраняемых переездов. Наш график разбит на 4 дня. То есть за 4 дня мы осмотрим все свои переезды. С участием всех представителей, значит, нас, как представителей Кировской дистанции пути, так представители дистанции сигнализаций, и также связисты. С привлечением администрации и ГАИ».
В случае выявления нарушений будут составлены протоколы и направлены в те службы, в зоне ответственности которой эти недочеты находятся. Однако, по словам представителей кировской дистанции пути, особых проблем с технической оснащенностью железнодорожных переездов нет. Это подтвердили и результаты первой проверки.
АЛЕКСАНДР КАПРАНОВ, СТАРШИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК СТАНЦИИ КИРОВ:
«При проверке жд переезда 2ой км. Дистанции Киров замечаний не выявлено, переездная сигнализация работает исправно, видимость переездных светофоров в норме, шлагбаумы работают исправно, плиты УЗП в норме».
Есть нарекания относительно автодорожного покрытия, которое можно назвать идеальным далеко не у всех переездов. Однако, сейчас активно выделяются средства на его ремонт. Провести подобную акцию специалистов вынудила статистика, согласно которой только за этот год на переездах Горьковской дороги произошло почти 20 ДТП.
ВАДИМ ПОНОМАРЕВ, ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР КИРОВСКОЙ ДИСТАНЦИИ ПУТИ:
«У нас на переездах Горьковской дороги допущено 16 случаев ДТП, в которых пострадало 7 человек, в том числе 1 погиб. Из этих 16ти ДТП одно произошло на нашей Кировской дистанции пути, значит в Корчемкино, не далее чем полтора месяца назад».
Однако, та же статистика указывает на то, что большинство дорожно-транспортных происшествий происходит именно по вине водителей, которые решили на этих самых переездах испытать удачу. Поэтому вместе с проверкой технического обеспечения, специалисты Кировского региона ГЖД привлекли к акции и водителей.
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В листовках, которые раздавались водителям перечислены всем известные правила пересечения переездов и напоминание о том, что нарушая их вы ставите под угрозу не только свою собственную безопасность, но и жизни пассажиров вашего автомобиля и проходящих поездов.
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