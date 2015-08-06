Поделиться новостью:

В Кирове началась внеплановая проверка железнодорожных переездов. Главная причина - рост количества ДТП.Работа переездной сигнализации, светофоров и шлагбаумов, состояние автодорожного и резинокордового покрытия, освещенность и наличие предупредительных знаков — каждый из этих параметров под контролем специалистов. В ближайшие дни, на соответствие требованиям будут проверены все кировские переезды.В случае выявления нарушений будут составлены протоколы и направлены в те службы, в зоне ответственности которой эти недочеты находятся. Однако, по словам представителей кировской дистанции пути, особых проблем с технической оснащенностью железнодорожных переездов нет. Это подтвердили и результаты первой проверки.Есть нарекания относительно автодорожного покрытия, которое можно назвать идеальным далеко не у всех переездов. Однако, сейчас активно выделяются средства на его ремонт. Провести подобную акцию специалистов вынудила статистика, согласно которой только за этот год на переездах Горьковской дороги произошло почти 20 ДТП.Однако, та же статистика указывает на то, что большинство дорожно-транспортных происшествий происходит именно по вине водителей, которые решили на этих самых переездах испытать удачу. Поэтому вместе с проверкой технического обеспечения, специалисты Кировского региона ГЖД привлекли к акции и водителей.В листовках, которые раздавались водителям перечислены всем известные правила пересечения переездов и напоминание о том, что нарушая их вы ставите под угрозу не только свою собственную безопасность, но и жизни пассажиров вашего автомобиля и проходящих поездов.