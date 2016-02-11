Переселение из ветхого дома в Оричах
Сегодня, 10:21 | Просмотров: 120 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Эта история началась в 2014 году, когда дом Виолины Костылевой был признан аварийным. Тогда, согласно судебному решению, администрация муниципального образования Оричи, должна была переселить ее и троих детей в благоустроенную квартиру площадью не менее 56 квадратных метров. Подходящего жилья не нашлось, поэтому семью в качестве временного размещения переселили в другой ветхий дом. Несмотря на состояние, квартира женщину устраивает по площадям, здесь бы ей и дожидаться своей очереди на квартиру, но и этот дом намерены отправить под снос, а семье придется снова переехать.
ВИОЛИНА КОСТЫЛЕВА:
«Хочет засунуть в квартиру с подселением к старенькой бабушке, которой 83 года. Которая не ходит в туалет сама. То есть мы, когда приехали, там хоть в противогазе ходи. За ней уход нужен, это старый человек, она может потом случайно газ оставить или воду или ещё что. А отвечать буду я».
Женщина готова остаться в старом доме, лишь бы избежать переезда. Однако, и в этом варианте в Администрации, по словам женщины, отказали.
ВИОЛИНА КОСТЫЛЕВА:
«Зашла со своей младшей дочерью, а она заявила, раз вы не переедете, мы отключаем вам электричество, отрезаем вам отопление, и дом все равно сносим и мне по фигу».
В квартире для временного переселения, матери с тремя детьми выделили 2 комнаты общей площадью 19 квадратных метров. Проживающая там сейчас пенсионерка разрешила нам посмотреть жилье. Ремонт был сделан за бюджетные деньги только в прихожей. Комнаты для себя семья должна обустроить сама. Здесь даже на стенах не везде есть обои.
- А здесь даже вообще нет. Видимо, что-то стояло.
Впрочем, и сама жительница далеко не всем в этой квартире довольна.
- Не холодно вам тут? Не мерзнете?
- Холодно у нас.
- И зимой холодно?
- Ой, холодно.
Семья Костылевых в ближайшее время должна переехать сюда, отремонтировать две комнаты и еще взять ответственность за проживание с пожилым человеком, к которому по идее должен приходить соцработник.
- И такой, вроде есть, но по словам соседей, со своей работой он справляется не очень хорошо.
Во всей этой истории, конечно, есть и другая сторона. Выяснилось, что семья Костылевых 20ая в очереди на расселение. Новое жилье в поселении не строится, поэтому в режиме ожидания находятся многие. Даже по площади квартир семья Виолины не на первом месте в ранжировании. И оставить их в старом здании Администрация тоже не может.
СВЕТЛАНА ФЕДЯЕВА, ГЛАВА ОРИЧЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:
«Дом, в котором она проживает, также является ветхий и аварийным. И мы приняли решение, что с нового сезона он не будет запускаться к отоплению. Поскольку это не целесообразно. Из 8 квартир, которые есть в этом доме, фактически занимаются только двумя жителями, вернее четырьмя, а все остальные пустующие квартиры муниципалитет оплачивает за счёт бюджета».
Смириться с вынужденным переездом Виолина Костылева не готова и намерена обратиться и в прокуратуру и даже к детскому омбудсмену по Кировской области.
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