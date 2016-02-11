Переселение из ветхого дома в Оричах

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В поселке Оричи многодетная семья ожидает исполнения судебного решения, по которому ей должны предоставить благоустроенное жилье.Эта история началась в 2014 году, когда дом Виолины Костылевой был признан аварийным. Тогда, согласно судебному решению, администрация муниципального образования Оричи, должна была переселить ее и троих детей в благоустроенную квартиру площадью не менее 56 квадратных метров. Подходящего жилья не нашлось, поэтому семью в качестве временного размещения переселили в другой ветхий дом. Несмотря на состояние, квартира женщину устраивает по площадям, здесь бы ей и дожидаться своей очереди на квартиру, но и этот дом намерены отправить под снос, а семье придется снова переехать.Женщина готова остаться в старом доме, лишь бы избежать переезда. Однако, и в этом варианте в Администрации, по словам женщины, отказали.В квартире для временного переселения, матери с тремя детьми выделили 2 комнаты общей площадью 19 квадратных метров. Проживающая там сейчас пенсионерка разрешила нам посмотреть жилье. Ремонт был сделан за бюджетные деньги только в прихожей. Комнаты для себя семья должна обустроить сама. Здесь даже на стенах не везде есть обои.Впрочем, и сама жительница далеко не всем в этой квартире довольна.Семья Костылевых в ближайшее время должна переехать сюда, отремонтировать две комнаты и еще взять ответственность за проживание с пожилым человеком, к которому по идее должен приходить соцработник.Во всей этой истории, конечно, есть и другая сторона. Выяснилось, что семья Костылевых 20ая в очереди на расселение. Новое жилье в поселении не строится, поэтому в режиме ожидания находятся многие. Даже по площади квартир семья Виолины не на первом месте в ранжировании. И оставить их в старом здании Администрация тоже не может.Смириться с вынужденным переездом Виолина Костылева не готова и намерена обратиться и в прокуратуру и даже к детскому омбудсмену по Кировской области.