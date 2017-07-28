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В Кирове разыскивают собственника опасного недостроя

Вчера, 17:39 | Просмотров: 232 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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В Кирове разыскивают собственника опасного недостроя. Заброшенное здание расположено рядом с новостройками и не огорожено. Местные жители часто видят там подростков, причем не одного-два, а целые группы.

- Дорогие родители, следите за своими детьми, которые ползают по стройкам. А мы с ОНФ будем лепить такие наклейки на все аварийные здания нашего города.
 
 
Наклейка, конечно, не удержит детей, которые любят здесь играть. Но хотя бы предупредит их об опасности. Заброшенный дом в районе новостроек под названием "Европейские улочки" появился здесь много лет назад. Время сделало свое дело, и здание стало постепенно разрушаться.

- Это несущая стена и она отошла от другой стены и уже, смотрите, на два см залазит рука. Это потенциальная опасность обрушения данной конструкции.
 
 
Опасность подстерегает буквально на каждом шагу. Со стен то и дело падают кирпичи, с потолка течет, не вызывает доверия и лестница между этажами.

В Кирове разыскивают собственника опасного недострояЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Особой популярностью у подростков пользуется второй этаж этого недостроя. Это видно по многочисленным рисункам и надписям на стенах. Кстати, находиться здесь так же небезопасно - в районе пола пролом, рядом аварийное окно».

Подростки приходят сюда вовсе не спрятаться от дождя. Этот недострой является постоянной площадкой для популярной игры лазертаг.

В Кирове разыскивают собственника опасного недострояКИРИЛЛ РИНДЕВИЧ, АКТИВИСТ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОНФ:
«Я живу в соседнем доме. Мой балкон выходит на этот опасный недострой. Здесь проводятся официальные игры по лазертагу. Бегают не один, два ребенка, а целые команды по 15-20 человек. Вы представьте, что будет, если рухнет одна из плит».
То, что потолок может в любой момент рухнуть, видно не вооруженным глазом. В нескольких местах кирпичная кладка практически отсутствует, на чем держится бетонная плита - непонятно.

А между тем любители лазертага набирают в соцсетях новые группы подростков для очередной игры.

В Кирове разыскивают собственника опасного недострояДМИТРИЙ СЕРГЕЕВ, СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОНФ:
«То, что мы сейчас делаем, это мониторинг заброшенных объектов строительства, чтобы предотвратить потенциальную опасность - обрушение и получение детьми травм. Такие случаи в области уже есть - в Котельниче с пятого этажа упала девочка-подросток, получила тяжелые травмы».

Остановить опасную игру может только надежное заграждение, которого никогда здесь не было. Установить его должен собственник здания. Теперь его поисками займется городская администрация.

Кстати, активисты общероссийского народного фронта выявили в Кирове еще два опасных недостроя - это гаражи на улице Луганской и автостоянка на Пролетарской. Поиски заброшенных зданий продолжаются, всю информацию можно сообщить в штаб ОНФ.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

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