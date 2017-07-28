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- Дорогие родители, следите за своими детьми, которые ползают по стройкам. А мы с ОНФ будем лепить такие наклейки на все аварийные здания нашего города.

- Это несущая стена и она отошла от другой стены и уже, смотрите, на два см залазит рука. Это потенциальная опасность обрушения данной конструкции.

В Кирове разыскивают собственника опасного недостроя. Заброшенное здание расположено рядом с новостройками и не огорожено. Местные жители часто видят там подростков, причем не одного-два, а целые группы.Наклейка, конечно, не удержит детей, которые любят здесь играть. Но хотя бы предупредит их об опасности. Заброшенный дом в районе новостроек под названием "Европейские улочки" появился здесь много лет назад. Время сделало свое дело, и здание стало постепенно разрушаться.Опасность подстерегает буквально на каждом шагу. Со стен то и дело падают кирпичи, с потолка течет, не вызывает доверия и лестница между этажами.Подростки приходят сюда вовсе не спрятаться от дождя. Этот недострой является постоянной площадкой для популярной игры лазертаг.А между тем любители лазертага набирают в соцсетях новые группы подростков для очередной игры.Остановить опасную игру может только надежное заграждение, которого никогда здесь не было. Установить его должен собственник здания. Теперь его поисками займется городская администрация.Кстати, активисты общероссийского народного фронта выявили в Кирове еще два опасных недостроя - это гаражи на улице Луганской и автостоянка на Пролетарской. Поиски заброшенных зданий продолжаются, всю информацию можно сообщить в штаб ОНФ.