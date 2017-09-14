Кировская команда на «Зарнице Поволжья-2017» в Оренбурге

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В Оренбурге состоялось торжественное открытие окружного финала «Зарницы Поволжья». В этом году Кировскую область на соревнованиях представляют участники военно-патриотического клуба «Преображенцы» из Кикнурского района.Для участия в "Зарнице" прибыли 200 юнармейцев в составе 14 команд регионов ПФО. После церемонии торжественного открытия все сразу же отправились на первые испытания: «преодоление полосы препятствий», «метание гранаты» и «силовую гимнастику». И в первый же день наши «Преображенцев» показали хороший результат - третье место в метании гранаты. Завтра участников "Зарницы" вновь ожидает насыщенная программа: «плавание», «бег», «строевая подготовка», «разборка-сборка автомата» и «кросс на тысячу метров».