Кировская команда на «Зарнице Поволжья-2017» в Оренбурге
Сегодня, 10:24 | Просмотров: 102 | Автор: Ольга Чуракова | Версия для печати
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Для участия в "Зарнице" прибыли 200 юнармейцев в составе 14 команд регионов ПФО. После церемонии торжественного открытия все сразу же отправились на первые испытания: «преодоление полосы препятствий», «метание гранаты» и «силовую гимнастику». И в первый же день наши «Преображенцев» показали хороший результат - третье место в метании гранаты. Завтра участников "Зарницы" вновь ожидает насыщенная программа: «плавание», «бег», «строевая подготовка», «разборка-сборка автомата» и «кросс на тысячу метров».
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