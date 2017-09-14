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Новости / Общество

Владимир Климов посетил с рабочим визитом город Мураши

Сегодня, 10:42 | Просмотров: 115 | Автор: Ольга Чуракова | Версия для печати
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Главный федеральный инспектор по Кировской области посетил с рабочим визитом город Мураши.

Владимир Климов осмотрел местный парк Победы, который был обновлен благодаря проекту поддержки местных инициатив. На мемориальном комплексе высечено более тысячи фамилий воинов, ушедших на фронт из Мурашинского района и погибших на полях кровопролитных сражений. Добавим, что в рамках проекта было обустроено три объекта - это мемориальный комплекс, детская игровая площадка и парковая зона отдыха. Также сегодня Владимир Климов побывал в спорткомплексе детско-юношеской спортшколы. Здесь идет ремонт, после завершения которого дети будут заниматься в более комфортных условиях.


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