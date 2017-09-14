Владимир Климов посетил с рабочим визитом город Мураши
Сегодня, 10:42 | Просмотров: 115 | Автор: Ольга Чуракова | Версия для печати
Поделиться новостью:
Владимир Климов осмотрел местный парк Победы, который был обновлен благодаря проекту поддержки местных инициатив. На мемориальном комплексе высечено более тысячи фамилий воинов, ушедших на фронт из Мурашинского района и погибших на полях кровопролитных сражений. Добавим, что в рамках проекта было обустроено три объекта - это мемориальный комплекс, детская игровая площадка и парковая зона отдыха. Также сегодня Владимир Климов побывал в спорткомплексе детско-юношеской спортшколы. Здесь идет ремонт, после завершения которого дети будут заниматься в более комфортных условиях.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
19.04.2016
В Кирово-Чепецке Владимир Климов проверил детский сад, отремонтированный на федеральные средства.
Популярные новости
12.09.2017