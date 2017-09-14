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Новости / Общество

Ужесточение наказания за вождение в нетрезвом виде

Сегодня, 12:02 | Просмотров: 157 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Сотрудники областного УФСИН предлагают ужесточить наказание за вождение в нетрезвом виде. Практика показывает, что нерадивые водители позволяют себе сесть за руль в нетрезвом состоянии повторно. Наша съемочная группа отправилась в Кирово-Чепецкую колонию-поселение №21, чтобы пообщаться с рецидивистами по статье 264.1.

За прошедшие полгода в Кировской области было зарегистрировано более полутора тысяч фактов управления автомобилем пьяными. Так или иначе, безответственные водители получают наказание, но практика показывает, что лишения прав недостаточно для избежания рецидивов.

Ужесточение наказания за вождение в нетрезвом видеДМИТРИЙ КАЛИНИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УИИ УФСИН РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Ну, вот обязательные работы, которые, как правило, суд назначает, это достаточно мягкий вид наказания, и хотелось бы чтобы для лиц, которые неоднократно привлекались, нарушали, все-таки применялся более адекватный вид наказания. Либо лишение свободы, либо принудительные работы, либо новый вид наказания, принудительные работы, которые сейчас уже имеют место».

В колонии-поселении номер 21 отбывают наказание люди, осужденные не по строгим статьям. Чаще всего это алиментщики, мошенники и водители, пойманные пьяными за рулем.

Ужесточение наказания за вождение в нетрезвом видеНИКОЛАЙ БЯКОВ, НАЧАЛЬНИК ОТРЯДОВ №1 И №3 КОЛОНИИ-ПОСЕЛЕНИЯ №21:
«В данный момент, по 264.1 отбывают наказание 20 человек. Срока у них в основном идут от одного месяца до 1 года. Со всеми с ними проводится всеми сотрудниками всех служб это беседы целевые, по направлению, которые возможны, по которой они статье прибыли. Разъясняется, что им за это грозит, что им будет. Также психолог с ними беседует. Проводит психокоррекционные занятия. На котором они осознают свою вину. Раскаиваются».

Однако, раскаиваются в своих действиях далеко не все. Многие совершают преступления не только во второй, но и в третий и даже в пятый раз. Некоторые осужденные согласились на заключение добровольно, отказавшись от общественных работ. Среди добровольцев оказался и Александр Литвинов, неоднократно садившийся за руль нетрезвым, однако поймать его полицейским удалось лишь дважды.

Ужесточение наказания за вождение в нетрезвом видеАЛЕКСАНДР ЛИТВИНОВ, ОСУЖДЕННЫЙ ПО СТ. 264.1:
«Первый раз меня лишили на полтора года, было без наказания. По старым законам еще. Второй раз попался дали 240 часов. Заменили вот на месяц тюрьмы.
- Ваше было решение?
- Да, моё.
- Почему именно так?
- Не устраивало с метлой ходить по городу.
- Почему?
- Не знаю. Стыдно».

Теперь осужденный будет ходить с метлой не по городу, а по территории колонии-поселения. Многих заключенных вывозят на работу за территорией учреждения, в качестве разнорабочих на ближайшие предприятия. Однако и в самом учреждении есть чем занять отбывающий свои сроки контингент.

Ужесточение наказания за вождение в нетрезвом видеМАКСИМ ОШКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА КОЛОНИИ-ПОСЕЛЕНИЯ №21:
«На территории учреждения организованы такие производства как изготовление киселя, сока восстановленного, для внутреннего обеспечения управления. Также разведение на подсобном хозяйстве кур несушки для яйца. Кролики. Также автосервис и мебельное производство».

Срок заключения в разы меньше, чем отработка часов обязательных общественных работ. Поэтому просидев в колонии месяц или два, преступники снова выйдут на свободу, и как показывает статистика, рано или поздно все-таки сядут за руль в нетрезвом виде. Представители УФСИН предлагают альтернативное решение — заключение в исправительных центрах. Условия похожи на содержание колонии-поселении, однако есть существенная разница.

Ужесточение наказания за вождение в нетрезвом видеДЕНИС ГАЙНУЛЛИН, НАЧАЛЬНИК ИСПРАВИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРИ КОЛОНИИ-ПОСЕЛЕНИИ №21:
«Будет намного мягче режим, чем даже взять колонию-поселение. Они могут проживать с семьями за территорией учреждения, по 1/3 срока. Также по каким-то социально бытовым нуждам им предоставляется до пяти суток отпуска. И ежегодный отпуск 18 суток».

Юридически отбывание наказания в исправительных центрах не будет являться лишением свободы, а значит за осужденными останутся и многие права свободных граждан, в том числе и право голосовать на выборах. Но срок заключения и работ будет дольше, чем при лишении свободы. Судебный прецедент с подобным приговором в Кировской области уже был. Жительница Уржумского района была приговорена к работам в исправительном центре, но так и не приехала туда добровольно. Сейчас она задержана, но лишения свободы уже вряд ли сможет избежать.


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