Ужесточение наказания за вождение в нетрезвом виде

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Сотрудники областного УФСИН предлагают ужесточить наказание за вождение в нетрезвом виде. Практика показывает, что нерадивые водители позволяют себе сесть за руль в нетрезвом состоянии повторно. Наша съемочная группа отправилась в Кирово-Чепецкую колонию-поселение №21, чтобы пообщаться с рецидивистами по статье 264.1.За прошедшие полгода в Кировской области было зарегистрировано более полутора тысяч фактов управления автомобилем пьяными. Так или иначе, безответственные водители получают наказание, но практика показывает, что лишения прав недостаточно для избежания рецидивов.В колонии-поселении номер 21 отбывают наказание люди, осужденные не по строгим статьям. Чаще всего это алиментщики, мошенники и водители, пойманные пьяными за рулем.Однако, раскаиваются в своих действиях далеко не все. Многие совершают преступления не только во второй, но и в третий и даже в пятый раз. Некоторые осужденные согласились на заключение добровольно, отказавшись от общественных работ. Среди добровольцев оказался и Александр Литвинов, неоднократно садившийся за руль нетрезвым, однако поймать его полицейским удалось лишь дважды.Теперь осужденный будет ходить с метлой не по городу, а по территории колонии-поселения. Многих заключенных вывозят на работу за территорией учреждения, в качестве разнорабочих на ближайшие предприятия. Однако и в самом учреждении есть чем занять отбывающий свои сроки контингент.Срок заключения в разы меньше, чем отработка часов обязательных общественных работ. Поэтому просидев в колонии месяц или два, преступники снова выйдут на свободу, и как показывает статистика, рано или поздно все-таки сядут за руль в нетрезвом виде. Представители УФСИН предлагают альтернативное решение — заключение в исправительных центрах. Условия похожи на содержание колонии-поселении, однако есть существенная разница.Юридически отбывание наказания в исправительных центрах не будет являться лишением свободы, а значит за осужденными останутся и многие права свободных граждан, в том числе и право голосовать на выборах. Но срок заключения и работ будет дольше, чем при лишении свободы. Судебный прецедент с подобным приговором в Кировской области уже был. Жительница Уржумского района была приговорена к работам в исправительном центре, но так и не приехала туда добровольно. Сейчас она задержана, но лишения свободы уже вряд ли сможет избежать.