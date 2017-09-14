Общественные инспекторы экологического контроля

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«Корпус общественных инспекторов экологического контроля был создан в начале этого года в целях повышения экологической грамотности и ответственности населения, вовлечения общества в решение экологических проблем в регионе. В его задачи входит оказание помощи в выявлении и пресечении нарушений экологического законодательства».

«Нами подготовлено два урока. На первом ребята рассказывают, как можно вступать в ряды инспекторов, чем они занимаются. Есть и экологический урок по теме сбора бытовых отходов».

«На телефон сделали фотографию, нажали кнопку разместить сообщение, ввели краткое описание проблемы. Современные технологии позволяют разместить данное сообщение на карте. Информация поступает к нам, и мы проводим проверку. Направляем ее в органы местного самоуправления для принятия мер по ликвидации тех же свалок».

«Я обучаюсь в опорном вузе на профиле эколога. И мне в будущей моей профессии стало интересно, что такое общественный инспектор».

«Это является для нас большим подспорьем в работе, ее облегчением. Чтобы в дальнейшем, реализовать административные процедуры. Т.е. получаем информацию, отрабатываем ее, выявляем нарушителя».

В Год экологии в нашем регионе был создан корпус общественных инспекторов экологического контроля. Кто входит в их ряды и чем приходится заниматься этим людям?Это третий за год набор в корпус общественных инспекторов. Первое занятие вводное. На нем рассказывается о программе обучения, а активисты экологического контроля делятся опытом проведенной работы. На курс подготовки, совмещающий теорию с практикой, уйдет менее двух месяцев. В конце обучения сдается экзамен, включающий вопросы по знанию государственного управления в сфере охраны окружающей среды.Напомним, инициатива создания корпуса общественных инспекторов принадлежит и.о. заместителя Председателя Правительства области Максиму Кочеткову. В настоящий момент в состав корпуса входят 44 человека. С начала года они приняли участие более чем в 30 совместных рейдах с государственными инспекторами Министерства. Выявили свыше 70 правонарушений, провели 10 субботников. На системной основе общественники проводят экологические уроки в школах.Основным, что попадает в поле зрения общественных инспекторов, являются несанкционированные свалки. Помимо них, они обращают внимание на нарушения в сфере недропользования, на выбросы загрязняющих веществ атмосферу, информируют о сбросах сточных вод без очистки. Активно при этом ими используется электронная система "ГИС-экология".Юлия Колупаева лично поставила на карте 11 точек. Все нарушения природного законодательства она нашла в родном Орловском районе, где ей встречались даже опасные свалки с ртутными лампами. В корпус девушка вступила одной из первых. И это решение было осознанным.В областном министерстве отмечают большую заинтересованность у кировчан к общественной экологической деятельности. Граждане охотно вступают в ряды инспекторов.Добавим, что эта группа будущих общественных инспекторов сможет приступить к работе после октябрьского экзамена, когда им будут выданы соответствующие удостоверения. Подробную информацию по вопросу получения статуса общественного инспектора можно получить на официальном сайте министерства или по телефону 64-81-62.http://priroda.kirovreg.ru