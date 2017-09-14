Общественные инспекторы экологического контроля
Сегодня, 14:55 | Просмотров: 42 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Это третий за год набор в корпус общественных инспекторов. Первое занятие вводное. На нем рассказывается о программе обучения, а активисты экологического контроля делятся опытом проведенной работы. На курс подготовки, совмещающий теорию с практикой, уйдет менее двух месяцев. В конце обучения сдается экзамен, включающий вопросы по знанию государственного управления в сфере охраны окружающей среды.
АЛЛА АЛБЕГОВА, И.О. МИНИСТРА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Корпус общественных инспекторов экологического контроля был создан в начале этого года в целях повышения экологической грамотности и ответственности населения, вовлечения общества в решение экологических проблем в регионе. В его задачи входит оказание помощи в выявлении и пресечении нарушений экологического законодательства».
ТИМУР АБАШЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Нами подготовлено два урока. На первом ребята рассказывают, как можно вступать в ряды инспекторов, чем они занимаются. Есть и экологический урок по теме сбора бытовых отходов».
ТИМУР АБАШЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«На телефон сделали фотографию, нажали кнопку разместить сообщение, ввели краткое описание проблемы. Современные технологии позволяют разместить данное сообщение на карте. Информация поступает к нам, и мы проводим проверку. Направляем ее в органы местного самоуправления для принятия мер по ликвидации тех же свалок».
ЮЛИЯ КОЛУПАЕВА, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ:
«Я обучаюсь в опорном вузе на профиле эколога. И мне в будущей моей профессии стало интересно, что такое общественный инспектор».
АЛЛА АЛБЕГОВА, И.О. МИНИСТРА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Это является для нас большим подспорьем в работе, ее облегчением. Чтобы в дальнейшем, реализовать административные процедуры. Т.е. получаем информацию, отрабатываем ее, выявляем нарушителя».
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