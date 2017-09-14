Рабочая поездка Владимира Климова в Мурашинский район

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«Решение вопросов, скажем так, привлекательности, муниципального района. Потому что у нас, к сожалению, в последнее время, увеличивается отток жителей с территории района. Поэтому администрация района, города, населения - все заинтересованные лица, принимать все меры, для того, чтобы эту привлекательность повысить. Поэтому мы сегодня показали наши точки роста».

Главный федеральный инспектор по Кировской области посетил с рабочим визитом Мурашинский район. Владимир Климов посетил ряд социальных объектов и оценил обновленный местный Парк Победы.Рабочая поездка Владимира Климова началась со встречи с руководством района, на которой были обозначены самые острые проблемы, требующие помощи на региональном уровне. В целом, они не отличаются от тех, с которыми сталкиваются в других отдаленных районах области.В первую очередь это социально значимые объекты. Например, реконструкция этого парка Победы началась несколько лет назад в рамках проекта поддержки местных инициатив. В порядок была приведена скульптурная композиция и были установлены мемориальные колонны с именами погибших на фронтах Великой отечественной Войны. Также были приведены в порядок клумбы, детская площадка и аллея. Но на этом работа не закончилась.Активная работа по строительству и ремонту ведется и в местном Доме культуры. Помещения в первую очередь ориентированы на детский досуг, включая спортивные и танцевальные секции.Для спортсменов старшего возраста также обустраивается местная спортшкола. Здесь была построена парковка и отремонтированы спортивные залы и раздевалки. Кроме того, руководство спортивной школы при помощи администрации активно обновляет спортивный инвентарь.Пообщавшись с местными чиновниками, главный федеральный инспектор отметил, что это один из немногих районов в котором участие руководства в развитии очевидно с первого взгляда.Речь в данном случае не только об открытом участии в реконструкции социальных объектов, но и в помощи и возрождению предприятий и производств, обеспечивающих рабочие места.