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Новости / Общество

Рабочая поездка Владимира Климова в Мурашинский район

Сегодня, 17:58 | Просмотров: 95 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Главный федеральный инспектор по Кировской области посетил с рабочим визитом Мурашинский район. Владимир Климов посетил ряд социальных объектов и оценил обновленный местный Парк Победы.

Рабочая поездка Владимира Климова началась со встречи с руководством района, на которой были обозначены самые острые проблемы, требующие помощи на региональном уровне. В целом, они не отличаются от тех, с которыми сталкиваются в других отдаленных районах области.

Рабочая поездка Владимира Климова в Мурашинский районНИКОЛАЙ ДУДЫРЕВ, ГЛАВА МУРАШИНСКОГО РАЙОНА:
«Решение вопросов, скажем так, привлекательности, муниципального района. Потому что у нас, к сожалению, в последнее время, увеличивается отток жителей с территории района. Поэтому администрация района, города, населения - все заинтересованные лица, принимать все меры, для того, чтобы эту привлекательность повысить. Поэтому мы сегодня показали наши точки роста».
 
 
В первую очередь это социально значимые объекты. Например, реконструкция этого парка Победы началась несколько лет назад в рамках проекта поддержки местных инициатив. В порядок была приведена скульптурная композиция и были установлены мемориальные колонны с именами погибших на фронтах Великой отечественной Войны. Также были приведены в порядок клумбы, детская площадка и аллея. Но на этом работа не закончилась.

Рабочая поездка Владимира Климова в Мурашинский районСВЕТЛАНА ЧУДИНОВСКИХ, И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г.П. МУРАШИ:
«Мы планируем все обустроить. Тут сделаем, значит, фонтан цветочный с дорожками у нас там планируется. Мы продолжим военную зону, так как парк Победы, вот здесь у нас уголок оставлен для военной зоны, и у нас в эскизе есть, вот эта зона выделена. Значит, там у нас свадебная зона выделена, нам ее тоже надо. Ограждения кованые будем ставить. То есть у нас есть проекты большие».

Активная работа по строительству и ремонту ведется и в местном Доме культуры. Помещения в первую очередь ориентированы на детский досуг, включая спортивные и танцевальные секции.

Рабочая поездка Владимира Климова в Мурашинский районАЛЕКСЕЙ РОСТОВ, ДИРЕКТОР ДОМА КУЛЬТУРЫ:
«Сколько здесь будет, как правильно сказать, студий, секций. - Здесь, значит, наполняемость студий будет такая. То есть две группы будет домашнего ребенка. То есть до трех лет, которые будут пребывать здесь. Сколько человек? Ну, в пределах планирую 30ти человек, потому что трудно с маленькими ребенками да. А будет, значит 3 старшие группы. Старшие это от 4х до 7и лет».

Для спортсменов старшего возраста также обустраивается местная спортшкола. Здесь была построена парковка и отремонтированы спортивные залы и раздевалки. Кроме того, руководство спортивной школы при помощи администрации активно обновляет спортивный инвентарь.

Рабочая поездка Владимира Климова в Мурашинский районЮРИЙ БИКУЗАРОВ, ДИРЕКТОР ДЮСШ Г.П. МУРАШИ:
«Для отделения тенниса приобрели инвентарь, для отделения футбола, мини-футбола, винтовки прикупили для сдачи ГТО, приобрели оргтехнику, и для туризма приобрели инвентарь».

Пообщавшись с местными чиновниками, главный федеральный инспектор отметил, что это один из немногих районов в котором участие руководства в развитии очевидно с первого взгляда.

Рабочая поездка Владимира Климова в Мурашинский районВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Я считаю, что здесь сегодня глава района и глава городского поселения находятся на своем месте. Вот это первое. Потому что сегодня здесь есть несколько точек роста, которые они успешно и продвигают и помогают и настраивают на это других».

Речь в данном случае не только об открытом участии в реконструкции социальных объектов, но и в помощи и возрождению предприятий и производств, обеспечивающих рабочие места.


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