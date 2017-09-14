Строительство социальных объектов под контролем администрации
Сегодня, 18:01 | Просмотров: 89 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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- Квартира получается около 28 кв. метров.
- То есть 26 - по стандарту, плюс еще 2 метра?
- Да, да. Туда попадает лоджия.
117 квартир строят для детей-сирот за счет федеральных средств. Новый жилой дом на улице Павла Корчагина, 60 б планируют сдать уже к концу этого года.
ВАЛЕРИЙ ВЛАДЫКИН, ГЛАВА ГОРОДА КИРОВА:
«Я так понимаю, что по графику вопросов нет? Все идет, как расписано?».
«По контракту срок окончания 25 декабря. Благоустройство уйдет на весну. Так что дом должен быть».
В доме два лифта, все квартиры однокомнатные, но с разной планировкой. Отметим, что дети-сироты Кирова, которые должны получить жилье в 2017 году, будут заселены в этот дом. Представители администрации города строго контролируют ход строительства социально-значимых объектов. Так, еще они посетили парк Победы. Там в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" делают пешеходные дорожки. На эти цели было выделено более 5 миллионов рублей.
МИХАИЛ ДОЛГОПОЛОВ, НАЧАЛЬНИК ТУ ПО ОКТЯБРЬСКОМУ РАЙОНУ:
«У нас сложилась экономия в ходе торгов: около 1 млн. 200 тысяч рублей. Мы добились, чтобы нам дали использовать эти деньги на работу в этом парке. На сегодня уложено уже 450 кв. метров брусчатки».
АЛЕКСАНДР ПЕРЕСКОКОВ, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Мы делаем тротуарную развязку, мы сохраняем тропки, которые жители проложили. 1 млн. 200 на это и потратим. Там такая дорожка, которая удобна кировчанам, то есть сложившуюся инфраструктуру мы сохраняем».
Кировчане любят проводить свободное время в парке Победы: гулять с детьми, кормить пернатых, любоваться на фонтан или знакомиться с историей. Жители этого района особенно радуются изменениям в парке.
ЮЛИЯ ГРЕБЕНЕВА:
«Нам очень нравится, мы тут рядом живем. Мы рады, что тут проходят такие нововведения. Например, год назад по той дорожке с коляской было сложно пройти. Сейчас нет этой проблемы. Еще мы начали ходить ножками, здорово, что это можно делать по новой плитке, удобно будет ходить».
В дальнейших планах - благоустройство в этом парке ещё примерно семисот квадратных метров пешеходных дорожек. Их тоже выложат брусчаткой, чтобы выдержать инфраструктуру парка Победы в едином стиле.
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