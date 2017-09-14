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«У нас сложилась экономия в ходе торгов: около 1 млн. 200 тысяч рублей. Мы добились, чтобы нам дали использовать эти деньги на работу в этом парке. На сегодня уложено уже 450 кв. метров брусчатки».

Строительство социальных объектов под контролем администрации. Валерий Владыкин и Александр Перескоков посетили строящийся дом для детей-сирот и проверили, как ведутся работы по благоустройству в парке Победы.117 квартир строят для детей-сирот за счет федеральных средств. Новый жилой дом на улице Павла Корчагина, 60 б планируют сдать уже к концу этого года.В доме два лифта, все квартиры однокомнатные, но с разной планировкой. Отметим, что дети-сироты Кирова, которые должны получить жилье в 2017 году, будут заселены в этот дом. Представители администрации города строго контролируют ход строительства социально-значимых объектов. Так, еще они посетили парк Победы. Там в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" делают пешеходные дорожки. На эти цели было выделено более 5 миллионов рублей.Если погодные условия не подведут, то до 23 сентября данный вид работ будет завершен. И тогда приступят к освоению сэкономленных средств. В планах дополнительно обустроить еще 500 квадратных метров дорожек, а также отремонтировать лестницы - сходы рядом со стелой.Кировчане любят проводить свободное время в парке Победы: гулять с детьми, кормить пернатых, любоваться на фонтан или знакомиться с историей. Жители этого района особенно радуются изменениям в парке.В дальнейших планах - благоустройство в этом парке ещё примерно семисот квадратных метров пешеходных дорожек. Их тоже выложат брусчаткой, чтобы выдержать инфраструктуру парка Победы в едином стиле.