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Занятия в кадетском классе МЧС

Сегодня, 09:58 | Просмотров: 120 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Среди десятиклассников 59-й школы появились учащиеся, одетые в форму МЧС. Они учатся в специализированном классе. По программе раз в неделю у кадетов проходят выездные уроки. Как прошел первый из них?

Их отбирали по конкурсу. В приоритете были общая успеваемость и физическая подготовка. Под необходимые параметры подошли 16 человек. Теперь они не просто пожарные кадеты. Они продолжатели эксперимента, впервые проведенного в 97-й год. Тогда в 59-й школе состоялся первый набор ребят под уникальную программу обучения.

Занятия в кадетском классе МЧСАЛЕКСАНДР ЗАГРЕБИН, НАЧАЛЬНИК УЧЕБНОГО ПУНКТА:
«Одними их первых в России пожарная группа кадетов была организована в нашей области. Но потом это движение было забыто. С этого года оно возобновлено. Обучение будет продолжаться два года. Надеемся, что в дальнейшем, ребята пополнять ряды государственной противопожарной службы».
 
 
Из восьми выпусков более 30 человек по окончанию школы поступили в высшие и средние учебные заведения МВД и МЧС России. Сейчас они стали офицерами и работают на руководящих должностях в подразделениях федеральной противопожарной службы, Главном управлении МЧС и даже в центральном аппарате Министерства. Об этом факте ребятам напомнили в учебно-спасательном центре «Прометей». Именно туда будущие пожарные будут ходить на занятия. На первом их познакомили с техникой и дали примерить форму огнеборца.

- Ну, хорошо, только тяжеленькая немножко. А в принципе комфортно.

Шефствовать над классом будет Вячеслав Мартынов. Именно он выступил автором идеи создания пожарных кадетских классов. Им же была разработана и вся учебная программа. В ее основе тактическая, техническая, медицинская и психологическая подготовка юных пожарных.

Занятия в кадетском классе МЧСВЯЧЕСЛАВ МАРТЫНОВ, ВЕТЕРАН ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ:
«Что оснащение было в 97-м году. Мы практически на пальцах объясняли. И что сейчас. Вы видите прекрасно, какие автомобили, какое вооружение, какая база создана. Это же все благодаря работникам пожарной охраны».
 
 
Старшие коллеги ребят с воодушевлением восприняли возможность делиться опытом с кадетами. Ведь, старшеклассники пока мало представляют, насколько тяжелой бывает работа по борьбе с огнем.


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