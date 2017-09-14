Занятия в кадетском классе МЧС
Сегодня, 09:58 | Просмотров: 120 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Их отбирали по конкурсу. В приоритете были общая успеваемость и физическая подготовка. Под необходимые параметры подошли 16 человек. Теперь они не просто пожарные кадеты. Они продолжатели эксперимента, впервые проведенного в 97-й год. Тогда в 59-й школе состоялся первый набор ребят под уникальную программу обучения.
АЛЕКСАНДР ЗАГРЕБИН, НАЧАЛЬНИК УЧЕБНОГО ПУНКТА:
«Одними их первых в России пожарная группа кадетов была организована в нашей области. Но потом это движение было забыто. С этого года оно возобновлено. Обучение будет продолжаться два года. Надеемся, что в дальнейшем, ребята пополнять ряды государственной противопожарной службы».
- Ну, хорошо, только тяжеленькая немножко. А в принципе комфортно.
Шефствовать над классом будет Вячеслав Мартынов. Именно он выступил автором идеи создания пожарных кадетских классов. Им же была разработана и вся учебная программа. В ее основе тактическая, техническая, медицинская и психологическая подготовка юных пожарных.
ВЯЧЕСЛАВ МАРТЫНОВ, ВЕТЕРАН ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ:
«Что оснащение было в 97-м году. Мы практически на пальцах объясняли. И что сейчас. Вы видите прекрасно, какие автомобили, какое вооружение, какая база создана. Это же все благодаря работникам пожарной охраны».
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