Киров готовится отчитаться зампреду Правительства России о проекте "Безопасные и качественные дороги"
Сегодня, 10:05 | Просмотров: 122 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
Поделиться новостью:
Первое, с чего обычно начинает совещание Александр Перескоков, это информация о проделанных работах за неделю. Из отчета следовало. Подрядчики постарались по максимуму использовать время, позволявшее производить ремонтные работы.
АЛЕКСАНДР ПЕРЕСКОКОВ, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Мы сегодня завершили 50 объектов. За неделю в процентном отношении приросли на 6,6%. От общего объема 71,9%».
Скоро зампред российского правительства Аркадий Дворкович проведет видеоконференцию с регионами по вопросу реализации проекта "Безопасные и качественные дороги". И ожидается, что не все отчеты получат положительный отзыв из федерального центра. В ряде субъектов отмечается существенное отставание от дорожной карты.
РИШАТ АБДРАШИТОВ, ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА ФКУ "УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "ПРИКАМЬЕ" ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА" В Г. КИРОВЕ:
«Мы получили вчера команду максимально изучить ситуацию в регионе и подтянуть вот эти все разрывы. У нас действительно выполнен очень большой процент и на общем фоне в среднем по России область смотрится неплохо».
Все подрядные организации, асфальтировавшие Киров, старались придерживаться графика. Так, у "Гордормостстроя" из 21 объекта 15 сданы. Два готовятся к приемке. Таким образом, в работе ГДМС остаются 4 участка по улицам Горького, Ленина, Сормовской и Комсомольской.
АЛЕКСЕЙ ВЕПРЕВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР МУПП "ГОРДОРМОСТСТРОЙ":
«По улице Горького нижние слои уложены. Сейчас ведется устройство бортовых камней. Из-за этого с верхними слоями не подходим. По улице Комсомольской, к сожалению, пока плаваем из-за отсутствия там водоотвода. Не все технические решения приняты».
Подрядчику дал недельный срок, чтобы «разобраться с ливнёвкой». Единственный объект, который выбивается из общего ряда, это дорога Киров-Русское. Скорректированный график работ на ней администрации представлен. Также, подрядчик заключил договор на поставку асфальтобетонной смеси с еще одним поставщиком. Вчера дорожники уложили 500 метров выравнивающего слоя в Русском.
СЕРГЕЙ СТЕПАНОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ АО "АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" В Г. КИРОВЕ:
«Остается порядка 4 километров выравнивающих слоев. После которых, мы планируем этот комплекс развернуть и в обратном направлении двигаться от Русского в Киров».
Представитель "Агентства развития перспективных технологий" на совещании в очередной раз заверил. Дорога будет сдана в срок.
АЛЕКСАНДР ПЕРЕСКОКОВ, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Нас все равно этот участок дороги держит в напряжении. Вы должны четко себе отдавать отчет. Вы можете подвести не только себя, а подвести всех нас. Исходя из этого, еще раз говорю, и заказчику контроль ежедневный и подрядчику усиливайтесь качественно и сроки подгоняйте».
Качество и сроки. Глава администрации вновь призвал к этому подрядные организации, у которых в городе остаются участки, куда должны еще будут зайти ремонтные бригады. Всего до конца октября в областном центре отремонтируют 61 улицу протяжённостью 92 километра.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
Популярные новости
12.09.2017