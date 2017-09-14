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Киров готовится отчитаться зампреду Правительства России о проекте "Безопасные и качественные дороги"

Сегодня, 10:05 | Просмотров: 122 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Заместитель председателя правительства Аркадий Дворкович проведёт видеоконференцию с регионами по вопросу реализации проекта "Безопасные и качественные дороги". Как дела обстоят в Кировской области, и как мы смотримся на фоне страны?

Первое, с чего обычно начинает совещание Александр Перескоков, это информация о проделанных работах за неделю. Из отчета следовало. Подрядчики постарались по максимуму использовать время, позволявшее производить ремонтные работы.

Киров готовится отчитаться зампреду Правительства России о проекте "Безопасные и качественные дороги"АЛЕКСАНДР ПЕРЕСКОКОВ, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Мы сегодня завершили 50 объектов. За неделю в процентном отношении приросли на 6,6%. От общего объема 71,9%».

Скоро зампред российского правительства Аркадий Дворкович проведет видеоконференцию с регионами по вопросу реализации проекта "Безопасные и качественные дороги". И ожидается, что не все отчеты получат положительный отзыв из федерального центра. В ряде субъектов отмечается существенное отставание от дорожной карты.

Киров готовится отчитаться зампреду Правительства России о проекте "Безопасные и качественные дороги"РИШАТ АБДРАШИТОВ, ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА ФКУ "УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "ПРИКАМЬЕ" ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА" В Г. КИРОВЕ:
«Мы получили вчера команду максимально изучить ситуацию в регионе и подтянуть вот эти все разрывы. У нас действительно выполнен очень большой процент и на общем фоне в среднем по России область смотрится неплохо».

Все подрядные организации, асфальтировавшие Киров, старались придерживаться графика. Так, у "Гордормостстроя" из 21 объекта 15 сданы. Два готовятся к приемке. Таким образом, в работе ГДМС остаются 4 участка по улицам Горького, Ленина, Сормовской и Комсомольской.

Киров готовится отчитаться зампреду Правительства России о проекте "Безопасные и качественные дороги"АЛЕКСЕЙ ВЕПРЕВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР МУПП "ГОРДОРМОСТСТРОЙ":
«По улице Горького нижние слои уложены. Сейчас ведется устройство бортовых камней. Из-за этого с верхними слоями не подходим. По улице Комсомольской, к сожалению, пока плаваем из-за отсутствия там водоотвода. Не все технические решения приняты».

Подрядчику дал недельный срок, чтобы «разобраться с ливнёвкой». Единственный объект, который выбивается из общего ряда, это дорога Киров-Русское. Скорректированный график работ на ней администрации представлен. Также, подрядчик заключил договор на поставку асфальтобетонной смеси с еще одним поставщиком. Вчера дорожники уложили 500 метров выравнивающего слоя в Русском.

Киров готовится отчитаться зампреду Правительства России о проекте "Безопасные и качественные дороги"СЕРГЕЙ СТЕПАНОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ АО "АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" В Г. КИРОВЕ:
«Остается порядка 4 километров выравнивающих слоев. После которых, мы планируем этот комплекс развернуть и в обратном направлении двигаться от Русского в Киров».

Представитель "Агентства развития перспективных технологий" на совещании в очередной раз заверил. Дорога будет сдана в срок.

АЛЕКСАНДР ПЕРЕСКОКОВ, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Нас все равно этот участок дороги держит в напряжении. Вы должны четко себе отдавать отчет. Вы можете подвести не только себя, а подвести всех нас. Исходя из этого, еще раз говорю, и заказчику контроль ежедневный и подрядчику усиливайтесь качественно и сроки подгоняйте».

Качество и сроки. Глава администрации вновь призвал к этому подрядные организации, у которых в городе остаются участки, куда должны еще будут зайти ремонтные бригады. Всего до конца октября в областном центре отремонтируют 61 улицу протяжённостью 92 километра.


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