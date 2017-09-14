Киров готовится отчитаться зампреду Правительства России о проекте "Безопасные и качественные дороги"

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Заместитель председателя правительства Аркадий Дворкович проведёт видеоконференцию с регионами по вопросу реализации проекта "Безопасные и качественные дороги". Как дела обстоят в Кировской области, и как мы смотримся на фоне страны?Первое, с чего обычно начинает совещание Александр Перескоков, это информация о проделанных работах за неделю. Из отчета следовало. Подрядчики постарались по максимуму использовать время, позволявшее производить ремонтные работы.Скоро зампред российского правительства Аркадий Дворкович проведет видеоконференцию с регионами по вопросу реализации проекта "Безопасные и качественные дороги". И ожидается, что не все отчеты получат положительный отзыв из федерального центра. В ряде субъектов отмечается существенное отставание от дорожной карты.Все подрядные организации, асфальтировавшие Киров, старались придерживаться графика. Так, у "Гордормостстроя" из 21 объекта 15 сданы. Два готовятся к приемке. Таким образом, в работе ГДМС остаются 4 участка по улицам Горького, Ленина, Сормовской и Комсомольской.Подрядчику дал недельный срок, чтобы «разобраться с ливнёвкой». Единственный объект, который выбивается из общего ряда, это дорога Киров-Русское. Скорректированный график работ на ней администрации представлен. Также, подрядчик заключил договор на поставку асфальтобетонной смеси с еще одним поставщиком. Вчера дорожники уложили 500 метров выравнивающего слоя в Русском.Представитель "Агентства развития перспективных технологий" на совещании в очередной раз заверил. Дорога будет сдана в срок.Качество и сроки. Глава администрации вновь призвал к этому подрядные организации, у которых в городе остаются участки, куда должны еще будут зайти ремонтные бригады. Всего до конца октября в областном центре отремонтируют 61 улицу протяжённостью 92 километра.