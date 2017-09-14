ТОСы в Октябрьском районе города Кирова

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В Октябрьском районе был реализован еще один проект, благодаря совместной работе ТОСа и Центра местной активности. Новая современная детская площадка появилась во дворе дома номер 10 по улице Добролюбова. О результативности территориальных общественных самоуправлений расскажет Лариса Добриянова.Сегодня на территории Октябрьского района существует 6 центров местной активности и 191 орган Территориального общественного самоуправления, в состав которых входят больше 25 тысяч человек.Детская игровая площадка на Добролюбова 10 обустроена в рамках Проекта по поддержке местных инициатив. В целом же вариантов найти подходящий проект и способы финансирования много и узнать обо всех можно в ближайшем Центре местной Активности.Рассказать о том, как можно решать проблемы Анне Тарасовой пришлось прямо во время открытия площадки. Удивленные жители соседних домов стали проявлять большой интерес к Центру активности.Подробную информацию о том, где находится центр местной активности для вашего дома и контакты его руководителя можно узнать на сайте городской администрации.