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Новости / Общество

ТОСы в Октябрьском районе города Кирова

Сегодня, 12:09 | Просмотров: 89 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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В Октябрьском районе был реализован еще один проект, благодаря совместной работе ТОСа и Центра местной активности. Новая современная детская площадка появилась во дворе дома номер 10 по улице Добролюбова. О результативности территориальных общественных самоуправлений расскажет Лариса Добриянова.

Сегодня на территории Октябрьского района существует 6 центров местной активности и 191 орган Территориального общественного самоуправления, в состав которых входят больше 25 тысяч человек.

ТОСы в Октябрьском районе города КироваМИХАИЛ ДОЛГОПОЛОВ, НАЧАЛЬНИК ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ОКТЯБРЬСКОМУ РАЙОНУ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Стоимость этой площадки у нас около 750 тысяч рублей, из них около 200 тысяч, это софинансирование со стороны области, а остальные деньги у нас были предоставлены жителями этого дома собраны депутатом и софинансирование регионального и местного бюджета».

Детская игровая площадка на Добролюбова 10 обустроена в рамках Проекта по поддержке местных инициатив. В целом же вариантов найти подходящий проект и способы финансирования много и узнать обо всех можно в ближайшем Центре местной Активности.

ТОСы в Октябрьском районе города КироваАННА ТАРАСОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА МЕСТНОЙ АКТИВНОСТИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА Г. КИРОВА:
«В центре местной активности жители превращаются из жалобщиков и нытиков в созидателей и социальных работников своего дома. Это если вкратце. Пошагово. Приходят в центр местной активности, говорят у нас есть такая проблема, мы бы хотели ее решить. И мы как раз таки пошагово начинаем ее решать. Первое — это мы проводим собрание жителей дома, где обсуждаем, какая проблема, а я уже рассказываю, как ее можно решить».

Рассказать о том, как можно решать проблемы Анне Тарасовой пришлось прямо во время открытия площадки. Удивленные жители соседних домов стали проявлять большой интерес к Центру активности.

ТОСы в Октябрьском районе города КироваАННА ТРОЦКАЯ, ЖИТЕЛЬНИЦА РАЙОНА:
«Мы живем на Большева 17, это выше и ходим сюда практически каждый день. Очень бы хотелось, чтобы у нас была такая площадка, потому что у нас, честно говоря, двор не обустроен».
 
Подробную информацию о том, где находится центр местной активности для вашего дома и контакты его руководителя можно узнать на сайте городской администрации.


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