Проблемы с водоснабжением в поселке Светлом Котельничского района

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Последние три дня в поселке Светлом Котельничского района - проблемы с водоснабжением. Из-за аварии на коммунальных сетях вода в дома жителей поступает по графику - несколько часов в день. Из-за ЧП в школе приостановлены занятия.В школе нельзя пользоваться туалетами, не работает и столовая. Проводить уроки нельзя.Вынужденные каникулы радуют детей, тем более погода выдалась солнечная и теплая, как летом, можно гулять с друзьями и кататься на велосипедах. Отсутствие воды ребят не очень огорчает.А вот взрослые не разделяют оптимизм мальчишек. Проблемы с водоснабжением в поселке Светлом возникают уже не в первый раз.Как нам сообщили в администрации поселка, ремонт разрыва в трубе пока невозможен и-за того, что экскаватор, который должен разрыть место протечки пока занят на других работах, но к концу недели водоснабжение, скорее всего, будет восстановлено в полном объеме. Для жителей в ближайшее время Светлого будет организован подвоз воды для технических нужд пожарной автомашиной.