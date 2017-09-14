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Проблемы с водоснабжением в поселке Светлом Котельничского района

Сегодня, 15:15 | Просмотров: 132 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Последние три дня в поселке Светлом Котельничского района - проблемы с водоснабжением. Из-за аварии на коммунальных сетях вода в дома жителей поступает по графику - несколько часов в день. Из-за ЧП в школе приостановлены занятия.

Проблемы с водоснабжением в поселке Светлом Котельничского районаИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«В средней школе поселка Светлый непривычно тихо. Дети не бегают по коридорам, не шумят в столовой. А вот эти надписи - мойте руки перед едой, не имеют никакого смысла, потому что в поселке нет никакой воды, ни горячей, ни холодной».

В школе нельзя пользоваться туалетами, не работает и столовая. Проводить уроки нельзя.

Проблемы с водоснабжением в поселке Светлом Котельничского районаТАМАРА ДАРОВСКИХ, ДИРЕКТОР ОТВОРСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ:
«Произошел прорыв водосистемы. Проблема очень серьезная, техника не может подобраться к месту прорыва. И поэтому школа не работает, мы не кормим детей, садик тоже не работает».

Вынужденные каникулы радуют детей, тем более погода выдалась солнечная и теплая, как летом, можно гулять с друзьями и кататься на велосипедах. Отсутствие воды ребят не очень огорчает.

- Хорошо! Мыться не надо.

А вот взрослые не разделяют оптимизм мальчишек. Проблемы с водоснабжением в поселке Светлом возникают уже не в первый раз.

- В прошлом году в декабре воды не было 3 недели, местные власти обещали этим летом исправить проблемы, но ничего не сделали. И вот - снова авария.

Проблемы с водоснабжением в поселке Светлом Котельничского районаАЛЕВТИНА ФРОЛОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА П. СВЕТЛЫЙ:
«Воду где берем? с 17 до 18 поступает, но только на первые этажи, до нас не доходит».
 
Как нам сообщили в администрации поселка, ремонт разрыва в трубе пока невозможен и-за того, что экскаватор, который должен разрыть место протечки пока занят на других работах, но к концу недели водоснабжение, скорее всего, будет восстановлено в полном объеме. Для жителей в ближайшее время Светлого будет организован подвоз воды для технических нужд пожарной автомашиной.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

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