Проблемы с водоснабжением в поселке Светлом Котельничского района
Сегодня, 15:15 | Просмотров: 132 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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ИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«В средней школе поселка Светлый непривычно тихо. Дети не бегают по коридорам, не шумят в столовой. А вот эти надписи - мойте руки перед едой, не имеют никакого смысла, потому что в поселке нет никакой воды, ни горячей, ни холодной».
В школе нельзя пользоваться туалетами, не работает и столовая. Проводить уроки нельзя.
ТАМАРА ДАРОВСКИХ, ДИРЕКТОР ОТВОРСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ:
«Произошел прорыв водосистемы. Проблема очень серьезная, техника не может подобраться к месту прорыва. И поэтому школа не работает, мы не кормим детей, садик тоже не работает».
Вынужденные каникулы радуют детей, тем более погода выдалась солнечная и теплая, как летом, можно гулять с друзьями и кататься на велосипедах. Отсутствие воды ребят не очень огорчает.
- Хорошо! Мыться не надо.
А вот взрослые не разделяют оптимизм мальчишек. Проблемы с водоснабжением в поселке Светлом возникают уже не в первый раз.
- В прошлом году в декабре воды не было 3 недели, местные власти обещали этим летом исправить проблемы, но ничего не сделали. И вот - снова авария.
АЛЕВТИНА ФРОЛОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА П. СВЕТЛЫЙ:
«Воду где берем? с 17 до 18 поступает, но только на первые этажи, до нас не доходит».
Как нам сообщили в администрации поселка, ремонт разрыва в трубе пока невозможен и-за того, что экскаватор, который должен разрыть место протечки пока занят на других работах, но к концу недели водоснабжение, скорее всего, будет восстановлено в полном объеме. Для жителей в ближайшее время Светлого будет организован подвоз воды для технических нужд пожарной автомашиной.
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