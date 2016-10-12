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Жители Порошино привили домашних питомцев от бешенства

Вчера, 09:59 | Просмотров: 134 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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Жители поселка Порошино защитили себя и своих домашних питомцев от одного из самых опасных заболеваний - бешенства.

- Лапки передние держим, так ее и оставим, чтобы не тревожить.

Юрий Флягин принес за пазухой кошку Мусю. Для нее это первая прививка, пушистику всего три месяца. Хозяин ответственно подходит к вопросу вакцинации животных против бешенства.

Жители Порошино привили домашних питомцев от бешенстваЮРИЙ ФЛЯГИН:
«Мало ли кто-то заразный, лисы такие у нас были в поселке. А у моей кошки такая привычка: бегать со мной утром. А вдруг там лиса? Все».
 
 
В целом за 2017 год в Кирове зафиксировано 10 случаев бешенства животных. К слову, именно в Порошино в июне этого года пришлось объявить карантин из-за инфицированной лисы. Теперь жители с особой ответственностью подходят к вакцинации, ведь прививка - лучшая защита от бешенства как уверяют ветеринары.

Жители Порошино привили домашних питомцев от бешенстваВЛАДИМИР ЕЛГЕШИН:
«Я боюсь бешенства, не хочу, чтоб вирус моим организмом овладел. Поэтому всем надо прививать животных, чтобы самим не заразиться».
 
 
Прививают четвероногих отечественной вакциной, проверенной годами. Кстати, она очень экономичная - одного флакона хватает на пять крупных животных.

- Вот вакцина. Флакона хватает на 10 маленьких животных - кошек, щенков, декоративных собачек.

Ежегодно теруправление Первомайского района совместно с областной ветеринарной станцией проводят кампанию по вакцинации животных против бешенства.

Жители Порошино привили домашних питомцев от бешенстваВЯЧЕСЛАВ СИМАКОВ, НАЧАЛЬНИК ТУ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА ПО ПЕРВОМАЙСКОМУ РАЙОНУ:
«Всего на территории Первомайского района более 2 тысяч животных. Половина из них уже вакцинированы, работа проводится двумя методами - домовой обход и организация стационарного поста».

Жители Порошино привили домашних питомцев от бешенстваЕЛЕНА ТОМИНИНА, ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ:
«Сегодня мало, потому что была вакцинация весной. Прививка делается раз в год, поэтому сейчас меньше».
 
 
Все же тех, кто следит за здоровьем своих питомцев, в Порошино оказалось немало. И это не удивительно, ведь бешенство - одно из опасных инфекционных заболеваний наряду со столбняком и сибирской язвой.

Жители Порошино привили домашних питомцев от бешенстваНИКОЛАЙ ЧУРКИН, ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ КИРОВСКОЙ СТАНЦИИ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ:
«У нас разработан график. С 12 сентября по 31 октября. Стараемся охватить все пригороды города Кирова».
 
 
Подробный график проведения вакцинации можно посмотреть на сайте администрации и станции по борьбе с болезнями животных. Также кировчане могут сделать прививку своим питомцам в ветеринарных лечебницах. Напомним, она бесплатная.


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