Жители Порошино привили домашних питомцев от бешенства

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«Мало ли кто-то заразный, лисы такие у нас были в поселке. А у моей кошки такая привычка: бегать со мной утром. А вдруг там лиса? Все».

«Я боюсь бешенства, не хочу, чтоб вирус моим организмом овладел. Поэтому всем надо прививать животных, чтобы самим не заразиться».

«Сегодня мало, потому что была вакцинация весной. Прививка делается раз в год, поэтому сейчас меньше».

«У нас разработан график. С 12 сентября по 31 октября. Стараемся охватить все пригороды города Кирова».

Жители поселка Порошино защитили себя и своих домашних питомцев от одного из самых опасных заболеваний - бешенства.Юрий Флягин принес за пазухой кошку Мусю. Для нее это первая прививка, пушистику всего три месяца. Хозяин ответственно подходит к вопросу вакцинации животных против бешенства.В целом за 2017 год в Кирове зафиксировано 10 случаев бешенства животных. К слову, именно в Порошино в июне этого года пришлось объявить карантин из-за инфицированной лисы. Теперь жители с особой ответственностью подходят к вакцинации, ведь прививка - лучшая защита от бешенства как уверяют ветеринары.Прививают четвероногих отечественной вакциной, проверенной годами. Кстати, она очень экономичная - одного флакона хватает на пять крупных животных.Ежегодно теруправление Первомайского района совместно с областной ветеринарной станцией проводят кампанию по вакцинации животных против бешенства.Все же тех, кто следит за здоровьем своих питомцев, в Порошино оказалось немало. И это не удивительно, ведь бешенство - одно из опасных инфекционных заболеваний наряду со столбняком и сибирской язвой.Подробный график проведения вакцинации можно посмотреть на сайте администрации и станции по борьбе с болезнями животных. Также кировчане могут сделать прививку своим питомцам в ветеринарных лечебницах. Напомним, она бесплатная.