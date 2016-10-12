Жители Порошино привили домашних питомцев от бешенства
Вчера, 09:59 | Просмотров: 134 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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- Лапки передние держим, так ее и оставим, чтобы не тревожить.
Юрий Флягин принес за пазухой кошку Мусю. Для нее это первая прививка, пушистику всего три месяца. Хозяин ответственно подходит к вопросу вакцинации животных против бешенства.
ЮРИЙ ФЛЯГИН:
«Мало ли кто-то заразный, лисы такие у нас были в поселке. А у моей кошки такая привычка: бегать со мной утром. А вдруг там лиса? Все».
ВЛАДИМИР ЕЛГЕШИН:
«Я боюсь бешенства, не хочу, чтоб вирус моим организмом овладел. Поэтому всем надо прививать животных, чтобы самим не заразиться».
- Вот вакцина. Флакона хватает на 10 маленьких животных - кошек, щенков, декоративных собачек.
Ежегодно теруправление Первомайского района совместно с областной ветеринарной станцией проводят кампанию по вакцинации животных против бешенства.
ВЯЧЕСЛАВ СИМАКОВ, НАЧАЛЬНИК ТУ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА ПО ПЕРВОМАЙСКОМУ РАЙОНУ:
«Всего на территории Первомайского района более 2 тысяч животных. Половина из них уже вакцинированы, работа проводится двумя методами - домовой обход и организация стационарного поста».
ЕЛЕНА ТОМИНИНА, ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ:
«Сегодня мало, потому что была вакцинация весной. Прививка делается раз в год, поэтому сейчас меньше».
НИКОЛАЙ ЧУРКИН, ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ КИРОВСКОЙ СТАНЦИИ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ:
«У нас разработан график. С 12 сентября по 31 октября. Стараемся охватить все пригороды города Кирова».
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