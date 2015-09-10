Педагоги-туристы вернулись с областного турслёта

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КОМАНДА ЦЕНТРА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ЮРЬЯНСКОГО РАЙОНА:

"Ну конечно, это непередаваемые ощущения, которые очень запоминаются. И это экстремально, так сказать... Ещё не можем отойти от наших новых эмоций, которые мы получили на областном учительском турслёте".

Учителя-туристы прошли испытание огнем, дождём и бездорожьем. На четыре дня педагогов со всей области собрал турслёт в Юрьянском районе.На первый взгляд, турслёт похож на обычное спортивное состязание. Но цель соревнований - вовсе не спортивная. Получение навыков и обмен опытом - то, ради чего учителя со всей области сменили домашний уют на жизнь в палатке. Под девизом "Учи учась" педагоги проходят дистанции, чтобы в будущем уже их ученики смогли стать лучшими из лучших.Николай Копытов возглавляет команду из Фалёнского района. Директор школы и на тропе препятствий держит всё под контролем.Учатся выживанию и будущие педагоги. Для них этот слёт - шанс проявить себя наравне с опытными участниками.Познать жизнь за пределами парт и учебников, чтобы показать её детям - тема контрольной для учителей. Пожелаем им оценок "отлично".