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Педагоги-туристы вернулись с областного турслёта

Вчера, 10:09 | Просмотров: 148 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Учителя-туристы прошли испытание огнем, дождём и бездорожьем. На четыре дня педагогов со всей области собрал турслёт в Юрьянском районе.

На первый взгляд, турслёт похож на обычное спортивное состязание. Но цель соревнований - вовсе не спортивная. Получение навыков и обмен опытом - то, ради чего учителя со всей области сменили домашний уют на жизнь в палатке. Под девизом "Учи учась" педагоги проходят дистанции, чтобы в будущем уже их ученики смогли стать лучшими из лучших.

Педагоги-туристы вернулись с областного турслётаВИКЕНТИЙ ПОЛЕВ, ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ ЭКСКУРСИЙ И ПУТЕШЕСТВИЙ "ЦЕНТРА ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ":
«Много, что можно почитать в литературе. Сейчас можно найти в Интернете, чтоб передать учителям, в свою очередь, воспитанникам. Но если сам практически через это не прошёл, то это всё будет – теория».

Николай Копытов возглавляет команду из Фалёнского района. Директор школы и на тропе препятствий держит всё под контролем.

Педагоги-туристы вернулись с областного турслётаНИКОЛАЙ КОПЫТОВ, ДИРЕКТОР МКОУ СОШ ПОСЁЛКА ОКТЯБРЬСКИЙ ФАЛЁНСКОГО РАЙОНА:
«Ну вообще турслёт - это не только техника туризма. Это ещё и ориентирование, это ещё и КТМ, то есть, соответственно, там всё комплексно. Там и знание растений, знание животных, знание, как идти в поход, соответственно, рассчитать всё. Дальше, понятно, что и пройти этот маршрут».

Учатся выживанию и будущие педагоги. Для них этот слёт - шанс проявить себя наравне с опытными участниками.

Педагоги-туристы вернулись с областного турслётаКОМАНДА ЦЕНТРА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ЮРЬЯНСКОГО РАЙОНА:
"Ну конечно, это непередаваемые ощущения, которые очень запоминаются. И это экстремально, так сказать... Ещё не можем отойти от наших новых эмоций, которые мы получили на областном учительском турслёте".

АЛЕКСАНДРА ДЕМИНА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Полосу препятствий для участников создают не только организаторы, но и сама природа. Например, утренний дождь. Однако, сильные и смелые, ребята доказывают, что истинным любителям приключений не страшны никакие преграды. Этим опытом они и поделятся со своими учениками».

Познать жизнь за пределами парт и учебников, чтобы показать её детям - тема контрольной для учителей. Пожелаем им оценок "отлично".


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