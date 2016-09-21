Бытовые проблемы в поселке Ежиха Котельничского района

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«Ну, вы сами видите, дороги ужасные, тут летом после дождей проехать было нельзя, уралы ревели».

«Клуб постоянно закрыт, хотя молодежи в деревне летом много бывает. Как ни приходим, все на замке. А раньше сюда постоянно ходили, и спортом занимались».

Жители поселка Ежиха Котельничского района жалуются на качество водопроводной воды и отсутствие дорог.8 километров по разбитой дороге на пути в Ежиху - всего лишь прелюдия того, что ждет путников на въезде в само поселение. Сложно сказать, кто додумался засыпать ямы опилом, но результат говорит сам за себя. За несколько месяцев опил сгнил и теперь здесь не только проехать нельзя, но и пешком пройти затруднительно.Но, все же главная проблема жителей - питьевая вода. Старая водонапорная башня построена в 30-х годах прошлого века и с тех пор ни разу не ремонтировалась. О качестве воды местные жители рассказывают леденящие душу истории.Мы зашли в один из домов и убедились в правоте слов женщины. Воду здесь отстаивают в огромных канистрах, чтобы хотя бы речной ил осел на дно.Люди в поселке настроены очень пессимистично, местные власти их словно бы не слышат.Недавно жители поселка получили официальный ответ на свои жалобы - о дорогах, питьевой воде и других проблемах поселка. Из документа следует, что в Ежихе ситуация находится в пределах нормы.В поселке постоянно живет около 500 человек, есть и школа и детский сад, а вот вечером пойти некуда. В единственном клубе выбиты все лампочки. Парадокс, электричество есть, а света - нет.В тот день, когда наша съемочная группа была в Ежихе, глава поселения был в отъезде. Пришлось звонить по телефону, чтобы узнать, как местные власти собираются решать наболевшие вопросы.Добавим, что, по словам главы поселения, дорожные работы в этом году неоднократно откладывались из-за дождей, но в ближайшее время в Ежиху придет грейдер и ямы к понедельнику будут ликвидированы. Мы следим за развитием событий.