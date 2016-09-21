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Бытовые проблемы в поселке Ежиха Котельничского района

Вчера, 15:21 | Просмотров: 174 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Жители поселка Ежиха Котельничского района жалуются на качество водопроводной воды и отсутствие дорог.

8 километров по разбитой дороге на пути в Ежиху - всего лишь прелюдия того, что ждет путников на въезде в само поселение. Сложно сказать, кто додумался засыпать ямы опилом, но результат говорит сам за себя. За несколько месяцев опил сгнил и теперь здесь не только проехать нельзя, но и пешком пройти затруднительно.

Бытовые проблемы в поселке Ежиха Котельничского районаАНАТОЛИЙ БАЕВ, ЖИТЕЛЬ ПОСЕЛКА ЕЖИХА:
«Ну, вы сами видите, дороги ужасные, тут летом после дождей проехать было нельзя, уралы ревели».
 
 
Но, все же главная проблема жителей - питьевая вода. Старая водонапорная башня построена в 30-х годах прошлого века и с тех пор ни разу не ремонтировалась. О качестве воды местные жители рассказывают леденящие душу истории.

Бытовые проблемы в поселке Ежиха Котельничского районаАЛЕВТИНА ШИЛОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА ПОСЕЛКА ЕЖИХА:
«Нынче даже в мае месяце у меня в водопровод попала пиявка. Приезжала в гости подруга из Ленинграда, очень удивилась. А глава поселения, мы ему жаловались много раз, говорит, что все в порядке, все OK».
 
Мы зашли в один из домов и убедились в правоте слов женщины. Воду здесь отстаивают в огромных канистрах, чтобы хотя бы речной ил осел на дно.

Бытовые проблемы в поселке Ежиха Котельничского районаИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Вода, которая течет из кранов жителей поселка Ежиха, не соответствует никаким санитарным нормам, она имеет желтоватый цвет и в ней находится песок».

Люди в поселке настроены очень пессимистично, местные власти их словно бы не слышат.

Бытовые проблемы в поселке Ежиха Котельничского районаЕВГЕНИЙ ПОПОВ, ЖИТЕЛЬ ПОСЕЛКА ЕЖИХА:
«Никто на нас внимания не обращает, отписки идут и все».

Недавно жители поселка получили официальный ответ на свои жалобы - о дорогах, питьевой воде и других проблемах поселка. Из документа следует, что в Ежихе ситуация находится в пределах нормы.

ИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«В официальном ответе на жалобы жителей поселка Ежиха сказано, что Дом культуры находится в удовлетворительном состоянии. Но как можно считать его удовлетворительным, если помещение закрыто, и стена отсырела, долго не простоит».

В поселке постоянно живет около 500 человек, есть и школа и детский сад, а вот вечером пойти некуда. В единственном клубе выбиты все лампочки. Парадокс, электричество есть, а света - нет.

Бытовые проблемы в поселке Ежиха Котельничского районаТАТЬЯНА РОМАНОВА:
«Клуб постоянно закрыт, хотя молодежи в деревне летом много бывает. Как ни приходим, все на замке. А раньше сюда постоянно ходили, и спортом занимались».
 
 
В тот день, когда наша съемочная группа была в Ежихе, глава поселения был в отъезде. Пришлось звонить по телефону, чтобы узнать, как местные власти собираются решать наболевшие вопросы.

Бытовые проблемы в поселке Ежиха Котельничского районаВАЛЕРИЙ РОГАЧЕВ, ГЛАВА ЕЖИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:
«По качеству воды я могу сказать, чтоб другой у нас нет, они из открытого источника, техническая.
- А пить-то ее можно?
-  Конечно, можно, водопровод с 1931 года, все пьют. Все нормально. По качеству мы ее проверяем там из 47 показателей только 7 на грани».
 
Добавим, что, по словам главы поселения, дорожные работы в этом году неоднократно откладывались из-за дождей, но в ближайшее время в Ежиху придет грейдер и ямы к понедельнику будут ликвидированы. Мы следим за развитием событий.


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