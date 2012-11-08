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Областное управление по вопросам миграции

Вчера, 15:27 | Просмотров: 130 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Чтобы получить гражданство России теперь необходимо не только сдать экзамен на знание русского языка, но и принести присягу. Об этом и других новшествах рассказали в областном управлении по вопросам миграции.

11 миллионов рублей — именно такую сумму внесли иностранные граждане в областной бюджет Кировской области в 2017 году, что на 44 процента больше, чем в прошлом. Патент, который необходим при устройстве на работу, предусматривает оплату налога, который и уходит в бюджет.

Областное управление по вопросам миграцииВЛАДИМИР ШИНДОРИКОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«При этом, в миграционных потоках увеличился поток иностранных студентов. У нас сейчас во всех ВУЗах, в высших учебных заведениях города Кирова обучаются студенты из-за рубежа, в основном это граждане Судана, демократической республики Конго, Китая, Таджикистана».

Сейчас количество трудовых договоров с иностранными гражданами снижается, но специалисты прогнозируют рост их количества в ближайшем будущем. Вместе с тем порядок получения гражданства России изменился: чтобы стать гражданином страны теперь необходимо принести присягу.

ВЛАДИМИР ШИНДОРИКОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Если человек совершил преступление террористической направленности, то он может быть лишен гражданства, в виду того, что при принесении присяги сообщил ложные сведения, т.к. в тексте присяги содержится обязанность его соблюдать законодательство российской федерации».

Кировчане стали больше путешествовать - в этом году выдано более 20-ти тысяч заграничных паспортов. Это почти вдвое больше, чем в прошлом. Увеличения очередей в паспортно-визовой службе удалось избежать благодаря электронному оформлению документов на портале госуслуги.

ВЛАДИМИР ШИНДОРИКОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Обратившись на сайт госуслуг, в доступной форме можно получить весь порядок получения госуслуги, список необходимых документов, информацию по каждой услуге, где можно ее получить и как она оказывается».
 
Чтобы зарегистрироваться на портале необходимы только 2 документа - паспорт и страховое пенсионное удостоверение. Регистрация бесплатная, а скидка 30% на оплату государственной пошлины гарантированная каждому пользователю, что заметно сэкономит сбережения каждого.


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