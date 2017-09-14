Сборная Кировская области выступила на «Зарнице Поволжья-2017».

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В Оренбурге состоялось торжественное закрытие и награждение победителей окружного финала военно-спортивной игры «Зарница Поволжья-2017».

Кировскую область на соревнованиях представляли участники военно-патриотического клуба «Преображенцы» из Кикнурского района. На соревнования прибыли 200 лучших юных спортсменов из 14 регионов ПФО.

Напомним, массовая военно-патриотическая игра «Зарница Поволжья» занимает особое место в ряду общественно значимых проектов, реализуемых на территории ПФО. Финалистов поздравили заместитель полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Паньшин и другие почётные гости.

Игорь Паньшин от имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО поздравил с юбилеем присутствующую на церемонии Нину Александровну Лебедеву, мать героически погибшего при выполнении спецзадания гвардии рядового парашютно-десантного полка ВДВ Виктора Лебедева, посмертно награждённого орденом Мужества.

По итогам соревнований первое место заняла команда Чувашской Республики. Второе место - у юнармейцев Пензенской области, третье - у команды Оренбургской области. Кировская команда вновь заняла 11 место.

Всем командам - участницам «Зарницы Поволжья-2017» вручены подарки от полномочного представителя Президента России в ПФО Михаила Бабича.