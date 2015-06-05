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Работа журналиста ГТРК Вятка получила спецприз Всероссийского конкурса федеральной службы исполнения наказания.Из двухсот пятидесяти журналистских работ фильм Бориса Свистунова стал лучшим. В 2014 году нашему коллеге уже удалось получить "небесную сову", в этот раз в личную копилку наград журналиста и одновременно ГТРК пошла еще одна. Конкурс о деятельности уголовно-исполнительной системы "На страже порядка" прошел в одиннадцатый раз.Журналист ГТРК Борис Свистунов завоевал "Специальный приз директора ФСИН России" с документальным фильмом "И снова зона?". В нем он рассказывает о трагической судьбе заключенных.Отметим, что кировчане проявили себя и в номинации "Внимание, работает спецназ". Видеооператор-постановщик интернет-портала Роман Щербинин занял 2 место. Шутя сотрудники УФСИН говорят, что теперь не миновать и третьей совы. Но, как говорится, в каждой шутке есть доля правды.