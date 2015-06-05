Работа журналиста ГТРК Вятка получила спецприз Всероссийского конкурса федеральной службы исполнения наказания
Вчера, 17:43 | Просмотров: 162 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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- Объявляю благодарность директора УФСИН.
Из двухсот пятидесяти журналистских работ фильм Бориса Свистунова стал лучшим. В 2014 году нашему коллеге уже удалось получить "небесную сову", в этот раз в личную копилку наград журналиста и одновременно ГТРК пошла еще одна. Конкурс о деятельности уголовно-исполнительной системы "На страже порядка" прошел в одиннадцатый раз.
ИРИНА КОЛЧИНА, НАЧАЛЬНИК ПРЕСС-СЛУЖБЫ УФСИН РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«76 территориальных органов ФСИН представили по 3 работы. Приятно, что в этом году удача вновь улыбнулась нам».
Журналист ГТРК Борис Свистунов завоевал "Специальный приз директора ФСИН России" с документальным фильмом "И снова зона?". В нем он рассказывает о трагической судьбе заключенных.
БОРИС СВИСТУНОВ, ЖУРНАЛИСТ ГТРК "ВЯТКА":
«Нет государственной системы соц.реабилитации и адаптации для людей, которые выходят из мест заключения. Человек, не найдя себя, обратно возвращается в зону».
Отметим, что кировчане проявили себя и в номинации "Внимание, работает спецназ". Видеооператор-постановщик интернет-портала Роман Щербинин занял 2 место. Шутя сотрудники УФСИН говорят, что теперь не миновать и третьей совы. Но, как говорится, в каждой шутке есть доля правды.
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