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Игорь Васильев официально вступил в должность губернатора Кировской области

Вчера, 17:40 | Просмотров: 294 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Игорь Васильев официально вступил в должность губернатора Кировской области. Торжественная церемония прошла сегодня в областном правительстве.

Выборы 10 сентября признаны действительными и состоявшимися. Об этом на церемонии инаугурации объявил председатель областного избиркома Алексей Круглов. За Игоря Васильева проголосовали 64-ти процента избирателей. Глава региона считается официально вступившим в должность после принесения присяги.

- Клянусь соблюдать конституцию Российской Федерации, федеральные законы, уставы и законы кировской области.

Поздравить губернатора с вступлением в должность собрались руководители ключевых ведомств, главы районов, депутаты, сенаторы. Первым выступил полпред президента в ПФО. Михаил Бабич отметил, что жители региона поддержали не только Игоря Васильева, но и предложения и курс Президента России. Об это красноречиво говорят результаты выборов.

Игорь Васильев официально вступил в должность губернатора Кировской областиМИХАИЛ БАБИЧ, ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:
«Это была действительно конкуренция, конкуренция идей, конкуренция программ, конкуренция за голоса избирателей. Игорь Владимирович в этой конкуренции победил с уверенным результатом. Отсутствие каких-то нарушений, серьезных жалоб, на которые необходимо реагировать говорит о том, что все было проведено в рамках закона, и в рамках тех возможностей, которые были всем кандидатам предоставлены».
 
 
Игоря Васильева поздравили с вступлением в должность и представители духовенства. Митрополит Вятский и Слободской Марк передал главе региона поздравления от патриарха Кирилла, а Муфтий Вятский Зуфар Хазрат подарил губернатору плетку, как символ порядка, и символическую казну.

Игорь Васильев в ответном слове поблагодарил жителей, которые 10 сентября пришли на избирательные участки и сделали свой выбор. За прошедший год члены обновленного правительства области провели оценку и глубокий анализ ситуации, а также разработали план развития муниципальных образований. Из этих планов в итоге была сформирована программа развития региона в целом на несколько лет. Также Игорь Васильев сообщил, что состав правительства в ближайшее время претерпит изменения.

Игорь Васильев официально вступил в должность губернатора Кировской областиИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы постоянно должны заниматься, в том числе, и обновлением, обновлением кадров, обновлением идей, обновлением программ. Иначе, это называется, застой. Было такое слово в свое время. Сплав такого профессионализма, порядочности, привлечение людей, которые зарекомендовали себя в других областях, в других министерствах и поиск местных кадров, которые "звездочки" такие - это как раз и приносит результаты».

Игорь Васильев официально вступил в должность губернатора Кировской областиАРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Не смотря на торжественное начало день инаугурации нельзя назвать праздничным. По словам губернатора - это полноценный рабочий день. Сегодня руководитель региона вместе с полпредом президента в Приволжском Федеральном Округе побывают в одной из кировских поликлиник, а так же проведут несколько совещаний, посвященных медицине и лесной промышленности».


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