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«Это была действительно конкуренция, конкуренция идей, конкуренция программ, конкуренция за голоса избирателей. Игорь Владимирович в этой конкуренции победил с уверенным результатом. Отсутствие каких-то нарушений, серьезных жалоб, на которые необходимо реагировать говорит о том, что все было проведено в рамках закона, и в рамках тех возможностей, которые были всем кандидатам предоставлены».

Игорь Васильев официально вступил в должность губернатора Кировской области. Торжественная церемония прошла сегодня в областном правительстве.Выборы 10 сентября признаны действительными и состоявшимися. Об этом на церемонии инаугурации объявил председатель областного избиркома Алексей Круглов. За Игоря Васильева проголосовали 64-ти процента избирателей. Глава региона считается официально вступившим в должность после принесения присяги.Поздравить губернатора с вступлением в должность собрались руководители ключевых ведомств, главы районов, депутаты, сенаторы. Первым выступил полпред президента в ПФО. Михаил Бабич отметил, что жители региона поддержали не только Игоря Васильева, но и предложения и курс Президента России. Об это красноречиво говорят результаты выборов.Игоря Васильева поздравили с вступлением в должность и представители духовенства. Митрополит Вятский и Слободской Марк передал главе региона поздравления от патриарха Кирилла, а Муфтий Вятский Зуфар Хазрат подарил губернатору плетку, как символ порядка, и символическую казну.Игорь Васильев в ответном слове поблагодарил жителей, которые 10 сентября пришли на избирательные участки и сделали свой выбор. За прошедший год члены обновленного правительства области провели оценку и глубокий анализ ситуации, а также разработали план развития муниципальных образований. Из этих планов в итоге была сформирована программа развития региона в целом на несколько лет. Также Игорь Васильев сообщил, что состав правительства в ближайшее время претерпит изменения.