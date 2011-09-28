Во всех регионах России прошел единый день пенсионной грамотности
Вчера, 17:41 | Просмотров: 136 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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Всероссийская информационно-разъяснительная кампания по повышению пенсионной и социальной грамотности среди учащейся молодежи проходит шестой год. Основная цель уроков привлечь внимание школьников и студентов к вопросам формирования будущей пенсии и дать новые знания в области пенсионного законодательства.
ИРИНА ФРОЛОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОПФР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Наша цель работать с молодежью, которая бы строила свои отношения с работодателями, принимала свои решения, учитывая, от чего будет зависеть их пенсия и каким образом они сами могут повлиять на размер».
Иногда школьники задают вопрос, а почему так рано с ними говорят о пенсии. Действительно, им до этого еще очень далеко, но она формируется с первого трудового дня, и эти уроки помогут ребятам принимать правильные решения по формированию своей будущей пенсии. С выходом на свою первую постоянную работу они станут участниками системы обязательного пенсионного страхования, поэтому очень важно получать официальную, или, как ее называют, "белую" зарплату.
ДАРЬЯ КАРПИКОВА:
«Да, я считаю, что это очень интересно, узнать на будущее, что будет потом, когда ты в старости. И чтобы все знать».
В рамках урока пенсионной грамотности школьникам провели экскурсию по управлению, во время которой их познакомили с работой сотрудников и электронными сервисами и мобильным приложением для смартфонов. Также старшеклассники получили учебное пособие, где подробно написано как формируется пенсия.
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