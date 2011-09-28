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Во всех регионах России прошел единый день пенсионной грамотности. Это интерактивный урок, на котором школьникам рассказали об основных принципах формирования пенсии. Вместе со старшеклассниками на уроке побывала и наша съемочная группа.Всероссийская информационно-разъяснительная кампания по повышению пенсионной и социальной грамотности среди учащейся молодежи проходит шестой год. Основная цель уроков привлечь внимание школьников и студентов к вопросам формирования будущей пенсии и дать новые знания в области пенсионного законодательства.Иногда школьники задают вопрос, а почему так рано с ними говорят о пенсии. Действительно, им до этого еще очень далеко, но она формируется с первого трудового дня, и эти уроки помогут ребятам принимать правильные решения по формированию своей будущей пенсии. С выходом на свою первую постоянную работу они станут участниками системы обязательного пенсионного страхования, поэтому очень важно получать официальную, или, как ее называют, "белую" зарплату.В рамках урока пенсионной грамотности школьникам провели экскурсию по управлению, во время которой их познакомили с работой сотрудников и электронными сервисами и мобильным приложением для смартфонов. Также старшеклассники получили учебное пособие, где подробно написано как формируется пенсия.