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Во всех регионах России прошел единый день пенсионной грамотности

Вчера, 17:41 | Просмотров: 136 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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Во всех регионах России прошел единый день пенсионной грамотности. Это интерактивный урок, на котором школьникам рассказали об основных принципах формирования пенсии. Вместе со старшеклассниками на уроке побывала и наша съемочная группа.

Всероссийская информационно-разъяснительная кампания по повышению пенсионной и социальной грамотности среди учащейся молодежи проходит шестой год. Основная цель уроков привлечь внимание школьников и студентов к вопросам формирования будущей пенсии и дать новые знания в области пенсионного законодательства.

Во всех регионах России прошел единый день пенсионной грамотностиИРИНА ФРОЛОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОПФР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Наша цель работать с молодежью, которая бы строила свои отношения с работодателями, принимала свои решения, учитывая, от чего будет зависеть их пенсия и каким образом они сами могут повлиять на размер».

Иногда школьники задают вопрос, а почему так рано с ними говорят о пенсии. Действительно, им до этого еще очень далеко, но она формируется с первого трудового дня, и эти уроки помогут ребятам принимать правильные решения по формированию своей будущей пенсии. С выходом на свою первую постоянную работу они станут участниками системы обязательного пенсионного страхования, поэтому очень важно получать официальную, или, как ее называют, "белую" зарплату.

Во всех регионах России прошел единый день пенсионной грамотностиДАРЬЯ КАРПИКОВА:
«Да, я считаю, что это очень интересно, узнать на будущее, что будет потом, когда ты в старости. И чтобы все знать».

В рамках урока пенсионной грамотности школьникам провели экскурсию по управлению, во время которой их познакомили с работой сотрудников и электронными сервисами и мобильным приложением для смартфонов. Также старшеклассники получили учебное пособие, где подробно написано как формируется пенсия.


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