В Кирове прошел митинг в защиту животных
Вчера, 17:43 | Просмотров: 135 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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КАРИНА АЛОЯН, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Всех этих людей объединяет любовь к животным. Они встретились здесь, чтобы ускорить процесс принятия закона о защите своих любимцев, который Госдума разрабатывает уже 10 лет. Ждать они просто уже не могут».
Всё началось за долго до этого митинга. Громкое дело юных хабаровчанок, которые брали из приютов животных, издевались над ними, убивали, а фотографии выкладывали в соцсетях вряд ли кого-то оставило равнодушным. По словам Анастасии Садаковой, закон о защите своих любимцев они ждут уже 17 лет. Ни в одном законодательном акте нет четкого определения статуса животного. В Гражданском кодексе они фигурируют как имущество человека.
АНАСТАСИЯ САДАКОВА, ОРГАНИЗАТОР:
«Сегодняшнее мероприятие, оно проходит в рамках Всероссийской акции "Закон нужен сейчас". Это мероприятие, скажем так - это просьба граждан Российской Федерации о том, чтобы закон о защите животных всё-таки наконец-то приняли».
На митинг в защиту животных в рамках всероссийской акции «Закон нужен сейчас» пришли более сотни неравнодушных горожан. Ксения Рябова - волонтер. Смотреть как хозяева, наигравшись с питомцем, выбрасывают его на улицу, больше не может.
КСЕНИЯ РЯБОВА, ВОЛОНТЕР:
«Я жду, чтобы слышали, увидели и поняли, что он действительно необходим, потому что очень много народу встало на подписание этого закона именно сейчас, то есть мы требуем именно сейчас, потому что откладывать уже нет сил».
Все собранные во время митинга подписи о скорейшем принятии закона планируют направить в администрацию Президента России.
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