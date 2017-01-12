В Кирове прошел митинг в защиту животных

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Кировские зоозащитники выступили за обновление российского законодательства. Акции прошли одновременно в 70-ти регионах страны. Правоведы предлагают законодательно закрепить статус братьев наших меньших и расширить понятие "жестокое обращение с животными".Всё началось за долго до этого митинга. Громкое дело юных хабаровчанок, которые брали из приютов животных, издевались над ними, убивали, а фотографии выкладывали в соцсетях вряд ли кого-то оставило равнодушным. По словам Анастасии Садаковой, закон о защите своих любимцев они ждут уже 17 лет. Ни в одном законодательном акте нет четкого определения статуса животного. В Гражданском кодексе они фигурируют как имущество человека.На митинг в защиту животных в рамках всероссийской акции «Закон нужен сейчас» пришли более сотни неравнодушных горожан. Ксения Рябова - волонтер. Смотреть как хозяева, наигравшись с питомцем, выбрасывают его на улицу, больше не может.Все собранные во время митинга подписи о скорейшем принятии закона планируют направить в администрацию Президента России.