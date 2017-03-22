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В Кирове на строительстве путепровода в Чистые пруды выполнена надвижка правой стороны пролётного строения.

Вчера, 18:33 | Просмотров: 154 | Версия для печати
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Как сообщает управление строительства и развития инженерной инфраструктуры, на объекте «Путепровод с реконструкцией ул. Ивана Попова от ул. Щорса до ул. Чистопрудненской в г. Кирове» продолжаются строительно-монтажные работы.
 
Ежедневно в смене задействовано 150 человек. Завершено устройство части буровых железобетонных свай. Построен временный мост через реку Мостовицу. 
 
Завезено 100% металлических конструкций на пролетное строение и сделана надвижка его правой стороны. Сейчас идут работы по устройству стапеля для надвижки левой стороны пролетного строения.
 
В течение недели на объекте проводился монтаж труб тепловой сети.
 
Все работы, запланированные на 2017 год, будут выполнены в срок и в полном объёме.


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