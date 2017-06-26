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Новости / Общество

Игорь Васильев провел несколько рабочих встреч и заседаний с федеральными чиновниками

Вчера, 17:54 | Просмотров: 143 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Накануне глава региона провел несколько рабочих встреч и заседаний с федеральными чиновниками. Самыми важными темами дня стали медицина и лесное хозяйство.
 
 
Игорь Васильев провел несколько рабочих встреч и заседаний с федеральными чиновникамиИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Если бы каждый день в Кировской области был таким, когда у нас вот такое представительство и мы решаем, столь значимые вопросы, я думаю, что мы подвинулись бы существенно дальше. Мы провели большое совещание по здравоохранению, мы готовимся к совещанию в Приволжском федеральном округе, где будет использован опыт Кировской области в том числе».

Одной из самых острых тем стала медицина.

Заместитель министра здравоохранения – Татьяна Яковлева в этом году приезжает в Киров уже в третий раз и теперь с уверенностью говорит об успехах в нескольких направлениях.

Игорь Васильев провел несколько рабочих встреч и заседаний с федеральными чиновникамиТАТЬЯНА ЯКОВЛЕВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
«Я хочу сказать, что вообще, вы посмотрите, младенческая смертность 3.7. Это на сегодняшний день младенческая смертность Европы и даже практически Японии. В Японии 3. Еще немножко, резервы есть, и вы как в Японии будете – 3 промили младенческой смертности. Это похвально».

Кроме того, министерством отмечаются и успехи в проекте бережливых поликлиник и сокращение очередей на диспансеризацию. Еще одной темой федерального значения стало лесное хозяйство. Продолжительное время правительство области ведет работу по повышению экономической эффективности этого бизнеса и выводу его из «тени». И первые успехи уже отмечены на федеральном уровне.

Игорь Васильев провел несколько рабочих встреч и заседаний с федеральными чиновникамиМИХАИЛ БАБИЧ, ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА РФ В ПФО:
«Регион в этом плане является одним из ведущих по объему проведенных кадастровых лесоустроительных . 70% от площади лесного фонда. В области действуют 7 приоритетных лесных проекта, по которым привлечено около 4 млрд. рублей инвестиций. Это 108% от плана. 3.7 планировали. 4 получили».

В первую очередь, таких результатов, по мнению чиновников, удалось достичь благодаря открытой системе аукционов. Теперь желающие поучаствовать в торгах за свободную лесополосу, могут подать заявку в открытой форме через сайт. Белый торги позволяют не только решить проблему с монополией, но и значительно повысить стоимость лесных участков и принести области дополнительный доход.

Игорь Васильев провел несколько рабочих встреч и заседаний с федеральными чиновникамиИВАН ВАЛЕНТИК, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
«Доходность. У нас цена была в районе 60 рублей за кубический метр. Здесь минимальная цена по этим лотам была уже 600 рублей, а в некоторых случаях цена за кубический метр достигала 1700 -1800 рублей за кубометр. Это по этим лотам, которые были реализованы в конкурентной среде».

На совещании присутствовали и представители деревообрабатывающих компаний и главы районов, в которых распространена добыча леса. Формат открытого диалога позволил определить ряд остро стоящих в отрасли вопросов.

МИХАИЛ БАБИЧ, ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА РФ В ПФО:
«Руководители предприятий не стеснялись в оценках, не стеснялись в выражениях, говорили то, что считали нужным, и есть там вопросы, которые и нас заставили задуматься, и посмотреть на многие вещи немножко под другим углом. И вот в этом формате он, кстати, очень полезен. Потому что, сколько бы чиновники там не совещались между собой, пока ты не услышишь от тех людей, которые работают на земле. Кто реально наши инициативы и наши предложения реализует в практической экономике, это все не имеет никакого смысла».

Людей работающих на земле, в первую очередь волновали растущие цены на аренду участков и нехватка квалифицированных сотрудников. Над решением этих вопросов в правительстве региона уже сейчас ведется активная работа.

ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Правительством ведется работа по привлечению в регионы инвестиций, по развитию лесопромышленного комплекса. На территории области существует проект успешно завершенных инвестиционных проектов. Не остаются без внимания социальные вопросы. Решаются вопросы подготовки квалифицированных специалистов. В настоящее время уже решен вопрос обучения с 18го года в ВЯТГУ специалистов по направлению лесное дело».

Гостями из федерального правительства было отмечено и то, что Кировская область стала передовой в плане запуска открытой интернет-площадки для торгов. Этот опыт вероятнее всего будет рекомендован и другим регионам.


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