Игорь Васильев провел несколько рабочих встреч и заседаний с федеральными чиновниками

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Накануне глава региона провел несколько рабочих встреч и заседаний с федеральными чиновниками. Самыми важными темами дня стали медицина и лесное хозяйство.Одной из самых острых тем стала медицина.Заместитель министра здравоохранения – Татьяна Яковлева в этом году приезжает в Киров уже в третий раз и теперь с уверенностью говорит об успехах в нескольких направлениях.Кроме того, министерством отмечаются и успехи в проекте бережливых поликлиник и сокращение очередей на диспансеризацию. Еще одной темой федерального значения стало лесное хозяйство. Продолжительное время правительство области ведет работу по повышению экономической эффективности этого бизнеса и выводу его из «тени». И первые успехи уже отмечены на федеральном уровне.В первую очередь, таких результатов, по мнению чиновников, удалось достичь благодаря открытой системе аукционов. Теперь желающие поучаствовать в торгах за свободную лесополосу, могут подать заявку в открытой форме через сайт. Белый торги позволяют не только решить проблему с монополией, но и значительно повысить стоимость лесных участков и принести области дополнительный доход.На совещании присутствовали и представители деревообрабатывающих компаний и главы районов, в которых распространена добыча леса. Формат открытого диалога позволил определить ряд остро стоящих в отрасли вопросов.Людей работающих на земле, в первую очередь волновали растущие цены на аренду участков и нехватка квалифицированных сотрудников. Над решением этих вопросов в правительстве региона уже сейчас ведется активная работа.Гостями из федерального правительства было отмечено и то, что Кировская область стала передовой в плане запуска открытой интернет-площадки для торгов. Этот опыт вероятнее всего будет рекомендован и другим регионам.