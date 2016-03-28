Ситуация с долгами по зарплате на предприятиях региона

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Текущая ситуация с долгами по зарплате стала одним из главных вопросов, который обсуждался на координационном совещании под руководством главного федерального инспектора по Кировской области.На 1 сентября общая сумма задолженности по зарплате в регионе составила 125 миллионов рублей. За август эта цифра выросла незначительно. Но есть предприятия, чье финансовое состояние вызывает серьезное беспокойство. Так, одним из крупных должников продолжает оставаться Белохолуницкий машиностроительный завод.Одна из причин, по которой копятся долги по зарплате, - человеческий фактор. Работники предприятий идут на поводу у руководства и верят обещаниям, что с ними расплатятся в ближайшее время.В реестре государственной инспекции труда на сегодняшний день находятся 25 организаций, большинство из которых официально признаны банкротами. Единственная возможность у них рассчитаться с долгами по зарплате это продажа имущества. Но далеко не всегда арбитражным управляющим удается провести конкурсы на торги. У ряда должников они запланированы на октябрь.Есть в реестре и предприятия, полностью свернувшие свою деятельность. Поэтому их долговые обязательства остаются наиболее проблемным вопросом. К его решению, как было отмечено на совещании, надо обращаться ежедневно.Так, за прошедший месяц путем жесткого контроля и мер реагирования задолженность по заработной плате по предприятиям области удалось снизить на 6 миллионов рублей.