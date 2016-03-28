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Новости / Общество

Ситуация с долгами по зарплате на предприятиях региона

Сегодня, 10:13 | Просмотров: 114 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Текущая ситуация с долгами по зарплате стала одним из главных вопросов, который обсуждался на координационном совещании под руководством главного федерального инспектора по Кировской области.

На 1 сентября общая сумма задолженности по зарплате в регионе составила 125 миллионов рублей. За август эта цифра выросла незначительно. Но есть предприятия, чье финансовое состояние вызывает серьезное беспокойство. Так, одним из крупных должников продолжает оставаться Белохолуницкий машиностроительный завод.

Ситуация с долгами по зарплате на предприятиях регионаВИКТОР САЛТЫКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В общем объеме задолженности 48% приходится на строительство, 33% на обрабатывающие производства, 12% на сельское хозяйство, 6,5% на деятельность в области спорта».

Одна из причин, по которой копятся долги по зарплате, - человеческий фактор. Работники предприятий идут на поводу у руководства и верят обещаниям, что с ними расплатятся в ближайшее время.

Ситуация с долгами по зарплате на предприятиях регионаАЛЕКСАНДР ШИШКИН, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО НАДЗОРУ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРОКУРАТУРЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Недавно прокуратурой Ленинского района установлено довольно крупное предприятие, на котором более месяца не выплачивалась заработная плата, и ни один из 150 работников не обратился за защитой своих прав. К счастью, все закончилось благополучно. Задолженность погашена, но так бывает не всегда».

В реестре государственной инспекции труда на сегодняшний день находятся 25 организаций, большинство из которых официально признаны банкротами. Единственная возможность у них рассчитаться с долгами по зарплате это продажа имущества. Но далеко не всегда арбитражным управляющим удается провести конкурсы на торги. У ряда должников они запланированы на октябрь.

Ситуация с долгами по зарплате на предприятиях регионаАЛЕКСАНДР БЕРДИНСКИХ, РУКОВОДИТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Обращение ко всем нам, коллегам. Мы не должны допускать предприятие вступать в стадию конкурсного производства до погашения задолженности перед работниками. Это максимальная задача. Т.к. банкротства идут длительное время, работники остаются без денег».

Есть в реестре и предприятия, полностью свернувшие свою деятельность. Поэтому их долговые обязательства остаются наиболее проблемным вопросом. К его решению, как было отмечено на совещании, надо обращаться ежедневно.

Ситуация с долгами по зарплате на предприятиях регионаВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Руководители предприятий, где имеют место факты нарушения сроков выплаты заработной платы, должны чувствовать постоянное внимание со стороны контрольно-надзорных органов и нести ответственность, в том числе и уголовную».

Так, за прошедший месяц путем жесткого контроля и мер реагирования задолженность по заработной плате по предприятиям области удалось снизить на 6 миллионов рублей.


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