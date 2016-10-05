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Новости / Общество

Со 2 октября несколько пригородных поездов будут выведены из расписания.

Сегодня, 10:31 | Просмотров: 428 | Версия для печати
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По информации АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания», с 2 октября движение пригородного ЖД транспорта переходит на зимний график.
 
Из расписания будут выведены следующие пригородные поезда:
 
п.п. №6305 Киров (отпр. в 15.20) - Лянгасово (приб. в 15.47)
 
п.п. №6306 Лянгасово (отпр. в 16.58) - Киров (приб. в 17.23)
 
п.п. №6307 Киров (отпр. в 18.17) - Лянгасово (приб. в 18.44)
 
п.п. №6308 Лянгасово (отпр. в 19.25) - Киров (приб. в 19.50)
 
п.п. №6333 Киров (отпр. в 08.56) - Стрижи (приб. в 09.48)
 
п.п. №6334 Стрижи (отпр. в 10.03) - Киров (приб. в 10.54)
 
п.п. №6614 Киров (отпр. в 08.35) - Великая (приб. в 10.55)
 
п.п. №6613 Великая (отпр. в 14.52) - Киров (приб. в 17.32)


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