В Кирове открылся новый приют для бездомных собак
Сегодня, 10:40 | Просмотров: 124 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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Собака - друг человека. Но сам человек часто об этом забывает, и животные оказываются на улице. Кажется, замкнутый круг, но тут на помощь приходят люди, которые уверены - не у каждого дома должна быть собака, но у каждой собаки должен быть свой дом. Сейчас их дом - один из новых и самых крупных в нашей области приютов для животных.
КАРИНА АЛОЯН, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«У каждой собаки здесь своя удивительная история. Это Боб. Когда-то хозяин просто испугался болезни своего пса и выбросил его на улицу, сейчас у него отсутствуют все слуховые проходы, а еще Боб никогда не расстается со своим красным одеялом».
- А это Феникс. С дог-хантерами он столкнулся 4 года назад. Выжить ему удалось просто чудом, потому что дротик с ядом попал в коленный сустав.
Евгения Голубева относится к этим собакам, как к детям. Признается, в этих любимцах - вся её жизнь. Искренне желает лишь одного.
ЕВГЕНИЯ ГОЛУБЕВА, АДМИНИСТРАТОР ГРУППЫ СОЦ.СЕТЕЙ "ДАРИ ДОБРО Г. КИРОВ":
«Хочется, чтобы всё-таки люди ответственнее стали. Пока они не станут ответственными, нам вот просто не продвинуться».
Для собак организаторы частного приюта создают все возможные условия: просторные вольеры, питание по режиму, а главное - внимание и любовь.
КАРИНА АЛОЯН, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Здесь есть даже своя аптека со всеми необходимыми лекарствами для собак. Тут подписано, какие лекарства, какой собаке и в какое время необходимо принять».
- У каждой собаки здесь есть свой ветеринарный паспорт, в котором обязательно проставляются все вакцинации и прививка от бешенства.
За всем этим стоят волонтеры и просто неравнодушные люди. Каждый из них уже состоялся в этой жизни: семья, работа. Не дает покоя один и тот же вопрос - как помочь четвероногим друзьям.
ЕКАТЕРИНА КОПОСОВА, ВОЛОНТЕР:
«Волонтеры, которые приходят в свое свободное время и помогают, кто чем может: кто-то физически, кто-то помогает материально, кто-то приносит крупу, мясо».
vk.com/soscheni
8-953-684-55-11
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