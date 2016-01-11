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В Кирове открылся новый приют для бездомных собак. Сейчас его организаторы ищут приемные семьи для своих подопечных.Собака - друг человека. Но сам человек часто об этом забывает, и животные оказываются на улице. Кажется, замкнутый круг, но тут на помощь приходят люди, которые уверены - не у каждого дома должна быть собака, но у каждой собаки должен быть свой дом. Сейчас их дом - один из новых и самых крупных в нашей области приютов для животных.Евгения Голубева относится к этим собакам, как к детям. Признается, в этих любимцах - вся её жизнь. Искренне желает лишь одного.Для собак организаторы частного приюта создают все возможные условия: просторные вольеры, питание по режиму, а главное - внимание и любовь.За всем этим стоят волонтеры и просто неравнодушные люди. Каждый из них уже состоялся в этой жизни: семья, работа. Не дает покоя один и тот же вопрос - как помочь четвероногим друзьям.Говорят, что собака - не смысл жизни, но жизнь рядом с ней точно обретает особую ценность. Для счастья нужно немного - это всего лишь дом и человек, которому не страшно подать свою лапу. Они уже готовы стать вашим другом. Всю информацию для желающих помочь бездомным животным можно найти в соцсетях.