Озеленение города Кирова

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С каждым годом в Кирове увеличивается количество новых цветников и клумб. К юбилею города их площадь планируют увеличить до шестисот пятидесяти тысяч квадратных метров. Так, в Первомайском районе установлены новые конструкции для вертикального озеленения и размещения цветочных композиций.Эта конструкция установлена на перекрестке улиц Казанской и Розы Люксембург. Здесь нет инженерных сетей, поэтому данное место в теруправлении посчитали наиболее подходящим для украшения Первомайского района. Дизайн предусматривает установку специальных термочаш с двойным дном для высадки цветов. Это позволит корневой системе не гнить после полива. Сейчас прорабатываются варианты цветочного оформления этой и еще двух конструкций вертикального озеленения, которые появились в районе. Сейчас разрабатываются планы по его дальнейшему благоустройству. В них входит и сквер, расположенный через дорогу от конструкции.По сравнению с прошлыми годами, цветочное озеленение всего города этим летом превысило установленный план. Общая площадь разбитых цветников и клумб составила более 106 тысяч квадратных метров.В цветочном озеленении-2017 приняли участие практически все предприятия и организации областного центра. Количество цветочных площадок должно увеличиваться с каждым годом. Такую задачу поставил глава администрации города Александр Перескоков. Чтобы к юбилею Киров выглядел ухоженным и красивым.