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Новости / Общество

Озеленение города Кирова

Сегодня, 11:46 | Просмотров: 115 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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С каждым годом в Кирове увеличивается количество новых цветников и клумб. К юбилею города их площадь планируют увеличить до шестисот пятидесяти тысяч квадратных метров. Так, в Первомайском районе установлены новые конструкции для вертикального озеленения и размещения цветочных композиций.

Эта конструкция установлена на перекрестке улиц Казанской и Розы Люксембург. Здесь нет инженерных сетей, поэтому данное место в теруправлении посчитали наиболее подходящим для украшения Первомайского района. Дизайн предусматривает установку специальных термочаш с двойным дном для высадки цветов. Это позволит корневой системе не гнить после полива. Сейчас прорабатываются варианты цветочного оформления этой и еще двух конструкций вертикального озеленения, которые появились в районе. Сейчас разрабатываются планы по его дальнейшему благоустройству. В них входит и сквер, расположенный через дорогу от конструкции.

Озеленение города КироваВЯЧЕСЛАВ СИМАКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА НАЧАЛЬНИК ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ПЕРВОМАЙСКОМУ РАЙОНУ:
«С инициативными гражданами близлежащих домов мы планируем выполнить реконструкцию данного сквера. Здесь по проекту предусмотрена укладка брусчатки, оборудование наружного освещения, продолжение работ связанных с озеленением, также и цветочные композиции будут устанавливаться».

По сравнению с прошлыми годами, цветочное озеленение всего города этим летом превысило установленный план. Общая площадь разбитых цветников и клумб составила более 106 тысяч квадратных метров.

Озеленение города КироваДМИТРИЙ ПЕЧЕНКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТРАНСПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
Хотелось бы отметить, также, что у нас наряду с цветочным озеленением городских улиц активно идет работа через теруправления с предприятиями, организациями, с гражданами, с управляющими компаниями по озеленению не только территорий, которые находятся на красной линии, но и по внутриквартальным, дворовым территориям».
 
В цветочном озеленении-2017 приняли участие практически все предприятия и организации областного центра. Количество цветочных площадок должно увеличиваться с каждым годом. Такую задачу поставил глава администрации города Александр Перескоков. Чтобы к юбилею Киров выглядел ухоженным и красивым.


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