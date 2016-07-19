Озеленение города Кирова
Сегодня, 11:46 | Просмотров: 115 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
Поделиться новостью:
Эта конструкция установлена на перекрестке улиц Казанской и Розы Люксембург. Здесь нет инженерных сетей, поэтому данное место в теруправлении посчитали наиболее подходящим для украшения Первомайского района. Дизайн предусматривает установку специальных термочаш с двойным дном для высадки цветов. Это позволит корневой системе не гнить после полива. Сейчас прорабатываются варианты цветочного оформления этой и еще двух конструкций вертикального озеленения, которые появились в районе. Сейчас разрабатываются планы по его дальнейшему благоустройству. В них входит и сквер, расположенный через дорогу от конструкции.
ВЯЧЕСЛАВ СИМАКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА НАЧАЛЬНИК ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ПЕРВОМАЙСКОМУ РАЙОНУ:
«С инициативными гражданами близлежащих домов мы планируем выполнить реконструкцию данного сквера. Здесь по проекту предусмотрена укладка брусчатки, оборудование наружного освещения, продолжение работ связанных с озеленением, также и цветочные композиции будут устанавливаться».
По сравнению с прошлыми годами, цветочное озеленение всего города этим летом превысило установленный план. Общая площадь разбитых цветников и клумб составила более 106 тысяч квадратных метров.
ДМИТРИЙ ПЕЧЕНКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТРАНСПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
Хотелось бы отметить, также, что у нас наряду с цветочным озеленением городских улиц активно идет работа через теруправления с предприятиями, организациями, с гражданами, с управляющими компаниями по озеленению не только территорий, которые находятся на красной линии, но и по внутриквартальным, дворовым территориям».
В цветочном озеленении-2017 приняли участие практически все предприятия и организации областного центра. Количество цветочных площадок должно увеличиваться с каждым годом. Такую задачу поставил глава администрации города Александр Перескоков. Чтобы к юбилею Киров выглядел ухоженным и красивым.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!