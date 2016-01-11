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В квартире одного из домов Кирова обвалился потолок. Обошлось без пострадавших. Но теперь жители верхнего этажа не могут расслабиться ни на секунду и ждут, когда же управляющая компания наконец-то починит крышу.В свои 86 Валентина Андреевна чувствует, что ещё есть и силы, и энергия жить. Говорит, прогулки по лесу помогают. Но её жизнь чуть не оборвалась на собственной кухне. Обвалившийся потолок мог запросто упасть на голову. Благо в это время она была в уборной. Сильно испугалась шума, но место было безопасное. Так что на этот раз управляющую компанию пронесло.Хотя этого ЧП можно было избежать. В доме периодически идёт ремонт. Стоят строительные леса. Рабочие подбивают перед зимой карнизы. А вот вопрос с самой большой бедой жильцов - крышей - пока не решён.Видно, что потолок обрушился элементарно от влажности. В соседней комнате из-за неё же отходят обои. Но пока спасение утопающих в их собственных рукахКрыша протекает не только над головой пенсионерки. В соседней квартире та же история. Молодая семейная пара недавно купила квартиру в этом доме, но уже хорошо знакомы с местной управляющей компаниейМы пытались получить комментарий "Вятской управляющей компании", но связаться с руководством не удалось. Но можно выразить надежду, что крышу всё же починят и больше никому в этом доме не придётся ждать, что в любой момент на их голову может рухнуть потолок.