В квартире одного из домов Кирова обвалился потолок
Сегодня, 15:11 | Просмотров: 112 | Автор: Алексей Алексеев | Версия для печати
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В свои 86 Валентина Андреевна чувствует, что ещё есть и силы, и энергия жить. Говорит, прогулки по лесу помогают. Но её жизнь чуть не оборвалась на собственной кухне. Обвалившийся потолок мог запросто упасть на голову. Благо в это время она была в уборной. Сильно испугалась шума, но место было безопасное. Так что на этот раз управляющую компанию пронесло.
ВАЛЕНТИНА КАЗАКОВА, ПЕНСИОНЕР:
«А если бы меня убило, то им, наверное, не миновать беды. За это бы отвечали».
Хотя этого ЧП можно было избежать. В доме периодически идёт ремонт. Стоят строительные леса. Рабочие подбивают перед зимой карнизы. А вот вопрос с самой большой бедой жильцов - крышей - пока не решён.
ВАЛЕНТИНА КАЗАКОВА, ПЕНСИОНЕР:
«У меня бежит на кухне, капает. Уделайте, пожалуйста. Он говорит, я уже подложил вам, ничего не подложил. Сами видите».
Видно, что потолок обрушился элементарно от влажности. В соседней комнате из-за неё же отходят обои. Но пока спасение утопающих в их собственных руках
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«На чердаке, над квартирой Валентины Андреевн, сейчас всегда стоят дежурные ведро и тазик, чтобы во время дождя вода напрямую не попадала в дом. Когда они наполняться до краёв, то пенсионерка, понятное дело, сама их убрать не сможет. Помогает младший брат, которому к слову, 76 лет или соседи выручают».
Крыша протекает не только над головой пенсионерки. В соседней квартире та же история. Молодая семейная пара недавно купила квартиру в этом доме, но уже хорошо знакомы с местной управляющей компанией
НАТАЛЬЯ МЕТЕЛЁВА:
«Они говорят, мы привезли, всё материал привезли на крышу. На крыше мы посмотрели, там ничего нет. Было пару досок, пару листов железа. Нам сделали на углу в 5-ой квартире, соседям. А до нас ничего не дошло».
Мы пытались получить комментарий "Вятской управляющей компании", но связаться с руководством не удалось. Но можно выразить надежду, что крышу всё же починят и больше никому в этом доме не придётся ждать, что в любой момент на их голову может рухнуть потолок.
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