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Буду Родине служить - пусть меня научат. В Кирове стартовала областная спартакиада допризывной молодежи.Важно знать своих героев. Тем более, если эти герои наши земляки. Александр Опарин — воин-интернационалист, майор. Погиб при выполнении боевого задания в Афганистане. За проявленные в бою героизм и мужество посмертно награждён орденом Ленина. Ему присвоено звание Героя Советского Союза. На спартакиаду в честь Опарина призывники собираются уже не один десяток лет.Спартакиада проходит в 2 этапа. Муниципальный - участники уже прошли, остался самый почетный. На областной уровень вышли 34 команды. Всего - 170 призывников. Это так называемая репетиция перед годом службы Родине.Их ждет стрельба, подтягивание, бег и метание гранаты. Владимир Истомин с детства знает служить в армии - это почётно. Сам мечтает о ракетных войсках.Для старшеклассников такие встречи - не просто соревнование, скорее возможность оценить свои силы и ощутить на себе уже сейчас атмосферу армейских будней.