В Кирове стартовала областная спартакиада допризывной молодежи
Сегодня, 15:14 | Просмотров: 88 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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ЮРИЙ МЕШАВКИН, ВОЕННЫЙ КОМИССАР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Самая основная цель данных мероприятий - это патриотическое воспитание нашей молодежи, подготовка их к современной взрослой жизни, становление на путь защитника ответчика».
Спартакиада проходит в 2 этапа. Муниципальный - участники уже прошли, остался самый почетный. На областной уровень вышли 34 команды. Всего - 170 призывников. Это так называемая репетиция перед годом службы Родине.
ВЛАДИМИР МЫШКИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОО ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»:
«Мы в первую очередь ребятам говорим о том, что надо себя готовить к армии. И, наверное, больше даже, я всегда им говорю, может быть всегда не столько надо быть готовым физически, сколько морально».
Их ждет стрельба, подтягивание, бег и метание гранаты. Владимир Истомин с детства знает служить в армии - это почётно. Сам мечтает о ракетных войсках.
ВЛАДИМИР ИСТОМИН:
«Я отношусь к армии достаточно хорошо, потому что это необходимо для каждого мужчины».
Для старшеклассников такие встречи - не просто соревнование, скорее возможность оценить свои силы и ощутить на себе уже сейчас атмосферу армейских будней.
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