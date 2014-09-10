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Новости / Общество

ОНФ: в Вятских Полянах вопрос о ремонте спорткомплекса «Электрон» остался нерешенным.

Сегодня, 15:40 | Просмотров: 78 | Версия для печати
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В региональное отделение ОНФ в Кировской области обратились родители воспитанников спортивной школы, которые занимаются в спорткомплексе «Электрон» в Вятских Полянах.
 
Это единственное место в городе, где можно профессионально заниматься физкультурой и спортом. И его состояние оставляет желать лучшего. Спорткомплекс «Электрон» был построен в 70-е годы машиностроительным заводом «Молот». Спустя несколько десятилетий его передали в федеральную собственность.
 
За это время ремонт в спорткомплексе не проводился. Кровля была изношена и протекала. По просьбе местных жителей областные власти добились передачи спорткомплекса из федеральной собственности в областную. Соответствующий указ Президент РФ Владимир Путин подписал в апреле 2013 года.
 
Одним из условий передачи было обязательство региональных властей до 2018 года провести на стадионе и в других зданиях и сооружениях «Электрона» ремонт за счет средств областного бюджета. В 2014 году спорткомплекс перешел из областной собственности в муниципальную. За это время был сделан лишь ремонт кровли.
 
Сейчас замены требуют старые окна фасад здания, система вентиляции, санузлы и другие помещения. Необходимо провести капремонт трибун стадиона и здания стрелкового тира.
 
 
 
 
 
 
ОНФ: в Вятских Полянах вопрос о ремонте спорткомплекса «Электрон» остался нерешенным. ОНФ: в Вятских Полянах вопрос о ремонте спорткомплекса «Электрон» остался нерешенным. ОНФ: в Вятских Полянах вопрос о ремонте спорткомплекса «Электрон» остался нерешенным. ОНФ: в Вятских Полянах вопрос о ремонте спорткомплекса «Электрон» остался нерешенным. ОНФ: в Вятских Полянах вопрос о ремонте спорткомплекса «Электрон» остался нерешенным. ОНФ: в Вятских Полянах вопрос о ремонте спорткомплекса «Электрон» остался нерешенным.
 
 
 
 
 
 
 
 
Отметим, что этот спортивный объект имеет огромное значение не только для Вятских Полян, но и для всего региона. Здесь занимаются дети и взрослые, действуют секции акробатики, легкой атлетики, лыжных гонок, дзюдо и баскетбола, проводятся соревнования, чемпионаты и турниры областного и всероссийского уровня.
 
Активисты ОНФ готовят обращение в адрес правительства Кировской области с просьбой обратить внимание на состояние спортивного комплекса.


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