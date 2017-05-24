В Кировской области ожидаются заморозки.
Сегодня, 16:18 | Просмотров: 392 | Версия для печати
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Кировский гидрометцентр предупредил о предстоящих неблагоприятных метеоусловиях.
В течение трех дней - с 22 по 24 сентября - в ночные и утренние часы местами по Кировской области ожидаются заморозки.
Температура воздуха может опуститься до минус 2 градусов, на почве - до минус 4 градусов.
Для защиты растений от заморозков необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом или соломой. Одними из самых распространенных средств борьбы с заморозками в плодоносящих садах является дымление (окуривание) и смачивание водой.
Также не следует оставлять без укрытия на полях выкопанный картофель и корнеплоды.
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