В Кировской области ожидаются заморозки.

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Кировский гидрометцентр предупредил о предстоящих неблагоприятных метеоусловиях.

В течение трех дней - с 22 по 24 сентября - в ночные и утренние часы местами по Кировской области ожидаются заморозки.

Температура воздуха может опуститься до минус 2 градусов, на почве - до минус 4 градусов.

Для защиты растений от заморозков необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом или соломой. Одними из самых распространенных средств борьбы с заморозками в плодоносящих садах является дымление (окуривание) и смачивание водой.

Также не следует оставлять без укрытия на полях выкопанный картофель и корнеплоды.